Islom Ismoilov, Neftchi'nin 1-3'lük mağlubiyetinin nedenlerini açıkladı

AFC Elit Asya Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesi kapsamında Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübüne karşı deplasmanda sahaya çıkan Fergana temsilcisi Neftchi takımı 1-3 mağlup oldu. Maçın ardından Neftchi Teknik Direktörü Islom Ismoilov basın toplantısına katılarak maçın kırılma anlarını, hakem kararlarını ve yeni transfer edilen lejyonerlerin performansını değerlendirdi.

Cristiano Ronaldo kaptanlığındaki yıldızlar topluluğuna karşı oynanan maçta, Fergana ekibi bir kişi eksik kalmasına rağmen sonuna kadar karakter ortaya koydu.

Takım hocası, mağlubiyetin temel nedenlerine ve maçın gidişatına değindi:

Gençlere itirazım yok: «Al-Nassr gibi seviyedeki bir rakibe karşı eksik oynamak büyük zorluk yaratır. Çocuklar maksimum seviyede mücadele etti, onlara hiçbir itirazım yok. Sadece teşekkür ederim».

Kırmızı kart ve gösterilen irade: İkinci yarıda farkı azaltıp oyuna ortak olduğumuz sırada görülen kırmızı kart planlarımızı ciddi şekilde etkiledi. Buna rağmen Neftchi, 10 kişi kalmasına rağmen savunmaya çekilmedi ve birçok tehlikeli atak geliştirdi;

Tek bir hata ve dengenin bozulması: «Maçın 30. dakikasına kadar çok düzenli bir futbol sergiledik. Tek bir hata ve dengeyi kaybetmemiz yediğimiz gole sebep oldu, ardından ikinci golü de kalemizde gördük»;

Teknik direktör, hakem kararları ve takımın taktiksel hazırlığına açıklık getirdi:

Dizilişi değiştirmek: «İlk turda 4-3-3 dizilişiyle hareket etmiştik, bugün rakibin gücüne göre 5-4-1 taktiğini seçtik. Her maç bizim için büyük bir tecrübe ve ders oluyor. Önümüzde daha birçok maç var, 3 gün sonra sıradaki maç bizi bekliyor. Üzülmeye vakit yok, moralimizi yüksek tutup ileriye bakmalıyız».

Ofsayt ve ihraç durumu: Neftchi'nin ofsayt gerekçesiyle iptal edilen bir diğer golü ve kırmızı kart pozisyonunu henüz videodan tekrar izlemediğini belirten Ismoilov: «Hakemler ve VAR olduğuna göre, kararlar buna göre verilmiştir»ifadelerini kullandı;

Teknik direktör, Asya Şampiyonlar Ligi için özel olarak getirilen lejyonerlerin durumu hakkında açık konuştu:

Zorunlu ve önemli karar: «Bu, teknik ekip için baş ağrıtıcı bir durumdu ancak başka seçeneğimiz yoktu. Bu oyuncuları tam olarak Elit ACL için transfer ettik. Üç yeni futbolcu hemen ilk 11'de sahaya çıktı»;

Maç pratiği eksikliği: Michel uzun süredir sahaya çıkmamıştı, Sasse henüz uyum sağlıyor, Marcus Forss için ise bu bir ilk maçtı. Tam form tutmaları için biraz zamana ihtiyaçları var;