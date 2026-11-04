Neftchi teknik direktörü taraftarlara seslendi ve altın madalya sözü verdi

Özbekistan Süper Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Fergana'nın Neftchi kulübündeki belirsizliklere teknik direktörün kendisi son noktayı koydu. Takımın başındaki geleceği çeşitli tartışmalara konu olan Islom Ismoilov sosyal medyadaki resmi hesabı üzerinden bir açıklama yaparak kulüpte kalmaya karar verdiğini duyurdu.

Uzman isim açıklamasında kulübe, şehre ve sadık taraftarlara karşı sorumluluğunun bilincinde olduğunu vurgulayarak tek hedefin şampiyonluk olduğunu kesin bir dille ifade etti.

«Futbol sadece skor değildir»: Teknik direktörün samimi itirafı

Islom Ismoilov paylaşımında takım birliğinin ve iç değerlerin sportif sonuçlardan daha önemli olduğunun altını çizdi:

Disiplin ve güven değeri: «Futbol sadece skor ve sonuç değildir. Futbol; saygı, disiplin ve birbirine olan güvendir. Bu değerleri korumak bazen zordur, ancak takımı gerçek bir takım yapan güç tam olarak budur», dedi teknik direktör;

Kararın nedeni: Teknik adam, takım içindeki ortamı korumak ve başlatılan büyük projeyi tamamlamak için kulüpte kalmayı seçtiğini belirtti.

Fergana'ya karşı görev ve ana hedef — şampiyonluk

Takımın teknik direktörü, taraftarların eşsiz desteğinin kendisine moral verdiğini ve önlerinde büyük bir görev olduğunu özellikle vurguladı:

Taraftarlara minnet: «Sizin güveninizi, bu şehre ve bu kulübe olan borcumu derinden hissediyorum»;

Tek cevap — altın madalyalar: «Buna cevabı sadece şampiyonlukla vereceğiz. Biz birlikte güçlüyüz. Hepinize teşekkürler», diyerek sözlerini noktaladı Ismoilov.

Islom Ismoilov'un Neftchi'de kalması Fergana futbolseverleri tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı ve bu kararın sezonun kritik aşamasında takımın şampiyonluk yarışındaki moralini daha da güçlendirmesi bekleniyor.