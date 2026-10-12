Neftchi teknik direktörü, Al-Nassr maçı öncesinde neler söyledi?

·14·Spor
Neftchi teknik direktörü, Al-Nassr maçı öncesinde neler söyledi?

AFC Elit Asya Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesi kapsamında Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Fergana'nın Neftchi kulübü, kıtanın en güçlü takımlarından biri olan ve Cristiano Ronaldo önderliğindeki Al-Nassr takımına konuk olacak.

Maç öncesi düzenlenen resmi basın toplantısında Fergana ekibinin teknik direktörü Islom Ismoilov gelecek maçın önemi, takımın hedefleri ve Portekizli yıldızı durdurma planları hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.

«Riyad'a sadece gezmeye gelmedik»: Teknik direktörün güveni

Neftchi hocası, rakibin seviyesini doğru değerlendirerek öğrencilerine olan tam güvenini vurguladı:

  • Rakibin gücü: «Rakibimiz, Asya'nın en güçlü takımlarından biri. Kadrosunda dünya futbolunda yer edinmiş, üst düzey ve büyük tecrübeye sahip oyuncular var», dedi Ismoilov;

  • Deplasmanın ana hedefi: «Biz Riyad'a sadece sahaya çıkıp maç yapmak için değil, iyi bir sonuç elde etmek niyetiyle geldik. Kendi gücümüze ve takım bütünlüğümüze inanıyoruz»;

  • Taraftarlar için mücadele: Teknik direktör, sahada sonuna kadar mücadele ederek güzel bir futbol sergilemenin ve Fergana ile tüm Özbekistan halkını sevindirmenin ana görev olduğunu belirtti.

Ronaldo nasıl durdurulur? Özel bir plan var mı?

Basın toplantısında gazeteciler tarafından sorulan ana sorulardan biri, dünya yıldızı Cristiano Ronaldokarşısında özel bir taktik uygulanıp uygulanmayacağı hakkındaydı:

  • Saygı ve takdir: «Cristiano Ronaldo, dünya futbolunun en parlak yıldızlarından biri. Yeteneği, tecrübesi ve gol sezgisini ayrıca vurgulamak gerekir. Ona büyük saygı duyuyoruz», dedi uzman isim;

  • Takım odaklı yaklaşım: «Ancak biz sadece Ronaldo'ya karşı değil, tüm Al-Nassr takımına karşı sahaya çıkacağız. Bu nedenle ana odak noktası tek bir kişiye değil, rakibin genel takım hareketlerine çevrilecek. Bizim için disiplin ve önceden belirlenmiş plana sadık kalmak ilk sırada yer alıyor».

Maç ne zaman ve nerede oynanacak?

  • Turnuva: AFC Elit Asya Şampiyonlar Ligi, 2. hafta;

  • Karşılaşma: Al-Nassr (Suudi Arabistan) — Neftchi (Özbekistan);

  • Tarih ve yer: 12 Ekim, Riyad şehri, Al-Awwal Park stadyumu.

Özbekistan ligi ikincisinin Riyad'daki bu sınavının, kıta çapında en çok izlenen maçlardan biri olması bekleniyor.

AFC ElitNeftchiAl-NassrCristiano RonaldoFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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