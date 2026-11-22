Elit Asya Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fergana'da Neftchi, Suudi Arabistan'ınen güçlü kulübü Al Hilal'i ağırlıyor. Zorlu rakibiyle oynayacağı maç öncesinde Neftchi Teknik Direktörü Islom Ismoilov, takımın hazırlıkları, taktiksel yaklaşımı ve oyuncuların psikolojik durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Ismoilov, Neftchi'nin kimseden korkmadığını ve sahaya sadece galibiyet için çıkacaklarını vurguladı. Asya futbolunun en güçlü kulüplerinden biriyle yapılacak maçın, Neftchi için ciddi bir sınav olması bekleniyor. Ancak Islom Ismoilov, rakibin isminin, kadrosunun veya oyuncuların bireysel yeteneklerinin takımı üzerinde baskı kurmasına izin vermeyeceğini belirtti. Neftchi, Al Hilal'e karşı cesaret ve güvenle oynayacak Islom Ismoilov, Al Hilal'in Asya'nın en güçlü takımlarından biri olduğunu kabul etmek gerektiğini ifade etti. Ancak Neftchi de Elit Asya Şampiyonlar Ligi'ne sadece katılım sağlamak için çıkmıyor. Fergana kulübünün kendi hedefleri, hırsları ve taraftarlarına karşı sorumlulukları var. «Yarın bizi çok zorlu bir maç bekliyor. Al Hilal, Asya'nın en güçlü takımlarından biri. Rakibin kadrosu, bireysel yetenekleri ve kazandığı başarılar hakkında fazla konuşmak istemiyorum. Ancak biz de bu turnuvada sadece yer almıyoruz. Neftchi'nin net hedefleri, kendine has karakteri ve yüksek hırsları olan bir takım olduğunu biliyoruz» dedi.

Teknik direktör, oyuncularından bu maçta cesaret göstermelerini, son dakikaya kadar savaşmalarını ve Fergana taraftarlarını mutlu etmelerini bekliyor. Ismoilov, takımının bu görevi yerine getirecek potansiyele sahip olduğunu belirterek maça tamamen hazır olduklarını ifade etti. «Asla korku olmayacak»: Neftchi kendi oyun tarzından vazgeçmeyecek Gazeteciler, rakibin tecrübeli oyuncuları ve Neftchi için tehlike oluşturabilecek noktalar hakkında sorular sordu. Ismoilov ise güçlü rakibe karşı da takımın kendi oyun tarzını koruyacağını söyledi. Ona göre Neftchi, her takıma karşı sadece savunma yapmakla yetinmeyecek. Yüksek pres ve dikey futbol, Fergana ekibinin temel taktiksel yaklaşımlarından biri olup, Al Hilal maçında da bu tarzın kullanılması planlanıyor. «Rakip hakkında yukarıda da söyledim. Al Hilal güçlü bir takım ve bunu kabul etmek gerekir. Ancak rakip kim olursa olsun, güçlü takımlara karşı oynarken bile sadece savunmaya çekilmeden, kendi yüksek pres ve dikey futbol tarzımızı uygulamaya çalışacağız. Her takımın güçlü ve zayıf yönleri vardır. Bunlardan faydalanmaya odaklanacağız. Ancak ne takımda ne de bende asla korku olmayacak. Rakibe her zaman saygı duyuyoruz ancak sahaya kendimize olan güvenimizle çıkıyoruz» diye açıkladı. Bu açıklama, Neftchi'nin yaklaşan maçta inisiyatifi tamamen rakibe bırakıp sadece savunma yapmayı planlamadığını gösteriyor. Teknik direktör, takımın oyun tarzını ve oyuncuların özgüvenini temel faktörlerden biri olarak görüyor. Transfer değeri ve isimler sahada belirleyici faktör değil Al Hilal oyuncularının piyasa değeri, kulübün uluslararası arenadaki statüsü ve geçmiş sonuçları medyada geniş yer buluyor. Ancak Islom Ismoilov, futbolda bu verilerin maç sonucunu önceden belirlemediğini vurguladı. «Sahada oyuncuların transfer değerleri, kulübün geçmiş başarıları veya statüsü değil, takımın kendisi mücadele eder ve maç başladığında bu faktörler önemini yitirir. Çünkü futbol bir takım oyunudur.