Islom Ismoilov, Neftchi'nin son saniyelerdeki hatasına sert tepki gösterdi

·106·Spor
Islom Ismoilov, Neftchi'nin son saniyelerdeki hatasına sert tepki gösterdi

AFC Elit Asya Şampiyonlar Ligi kapsamında Umman'da oynanan Traktorsozi karşılaşması (2:2), Fergana'nın Neftchi kulübü için oldukça acı bir şekilde sona erdi. 62. dakikadan itibaren bir kişi fazla oynayan ve 94. dakikada öne geçen Fergana ekibi, hakemin uzattığı 9. dakikada yapılan büyük bir hata yüzünden hazır galibiyeti elinden kaçırdı.

Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında Neftchi teknik direktörü Islom Ismoilov oldukça sert ve duygusal bir açıklama yaparak, takımının aslında böyle bir sonucu kesinlikle hak etmediğini ve son saniyelerdeki hatayı bir teknik direktör olarak affedemeyeceğini açıkça itiraf etti.

«Kime neyi göstermek istedi?»: Son saniyelerdeki anlaşılmaz hataya eleştiri

Teknik direktör, deplasman maçlarında tekrarlanan acı senaryo üzerinde özellikle durdu:

  • Üst üste tekrarlanan darbe: «İki deplasmandır maçın sonunda acı goller yiyoruz. En sonda yapılan hata, tamamen anlaşılmaz bir durumdu»;

  • Sahadaki sorumsuzluk: «Şaşkınım, o pozisyonda oyuncumuz kime neyi göstermek istedi? Basit bir durumda, oyun devam ederken, kazanacağımız maçta gol yiyoruz. Bugün galibiyet almak yerine iki puan kaybettik».

«Kendimde değilim»: Teknik direktörün acı itirafı

Ismoilov, futbolcuların sahada gösterdiği büyük emeğin, basit bir eksiklik yüzünden boşa gitmesinden dolayı derin bir üzüntü duyduğunu belirtti:

  • Oyunda tam kontrol: «Oyundan kesinlikle memnun değilim. Söylüyorum, basit bir durumda iki gol yedik. Oyunu tamamen kontrol ettik, birçok tehlikeli pozisyon yarattık. Rakip ise kendi iki fırsatını iyi değerlendirdi»;

  • Acı emek sonucu: «Bu çok acı verici, çok üzücü bir durum. Çünkü sahada büyük bir emek vermiştik. Futbolcular büyük bir iş başardılar. Ne yazık ki, basit bir hata yüzünden son saniyelerde acı bir gol yedik»;

  • Affedilemez sonuç: «Genel olarak bu sonucu hak etmedik. Doğrusu, şu an duygularım karmakarışık. Kendimde değilim. Bir teknik direktör olarak bu, kendimi affedemeyeceğim bir durum çünkü hazır galibiyeti elden kaçırdık. Bu çok üzücü ve pişmanlık verici bir durum».

Umman'daki mücadelede 2 puan kaybeden Neftchi, grupta 4 puanla yoluna devam ediyor ancak teknik ekip için sonraki turlara kadar son dakikalardaki konsantrasyonu geri kazanmak en temel görev olacak.

NeftchiAFC Elit Asya Şampiyonlar LigiIslom IsmoilovTraktorsoziFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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