Pakhtakor'a karşı: Ronaldo Taşkent'e rekor düzeyde bir formla geliyor

·120·Spor
Pakhtakor'a karşı: Ronaldo Taşkent'e rekor düzeyde bir formla geliyor

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 12. haftasında Al-Kholood karşısında alınan heyecan verici ve parlak galibiyetin (5:3) ardından, Al-Nassr kaptanı Cristiano Ronaldo sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlara seslendi.

Bu karşılaşmanın ikinci yarısında sadece 15 dakika içinde rakip fileleri üç kez havalandıran 41 yaşındaki Portekizli golcü, takımının gösterdiği karakteri ve mücadeleci ruhu övdü.

«Takımıma yardımcı olduğum için mutluyum»: Yıldızın açıklaması

Gol şovunun ardından Ronaldo sosyal medyada şu samimi ifadeleri paylaştı:

  • Alıntı: «Harika bir galibiyet, takımımızın muhteşem oyunu! Hat-trick yaparak takımıma katkıda bulunabildiğim için mutluyum ⚽⚽⚽!»;

  • 985. gol ve tarihi dönüm noktası: Bu maçta atılan goller, futbolcunun resmi kariyerindeki 983, 984 ve 985. golleri olarak kaydedildi;

  • 1000 barajına çok yakın: Tüm dünya futbolunun beklediği, eşi benzeri görülmemiş 1.000 gol barajına ulaşmak için efsanevi golcünün artık sadece 15 gole ihtiyacı var.

2 Kasım — Taşkent'te Pakhtakor'a karşı beklenen karşılaşma

Bu hat-trick, Özbek futbolseverler için ayrı bir önem taşıyor:

  • AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı: Al-Nassr, bir sonraki resmi maçını AFC Şampiyonlar Ligi Elit kapsamında Özbekistan'ın başkentinde oynayacak;

  • Pakhtakor ev sahipliğinde: Bu yılın 2 Kasım günü Taşkent'teki stadyumda Pakhtakor ve Al-Nassr takımları karşı karşıya gelecek;

  • Taşkent'te futbol şöleni: 41 yaşında bile zirve formunu koruduğunu kanıtlayan Cristiano Ronaldo'nun Taşkent'e gelişi, yerel taraftarlar için büyük bir şölene dönüşecek.

Al-Kholood maçında gücünü bir kez daha gösteren Ronaldo, şimdi Taşkent sahalarında da gol sayısını artırmak ve 1.000 gol rekoruna bir adım daha yaklaşmak için mücadele edecek.

Cristiano RonaldoAl-NassrPakhtakorAFC Şampiyonlar Ligi ElitFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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