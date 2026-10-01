Çinli robotlar Suudi Arabistan'ın geleneksel dansını sergiledi (video)

·6·Dünya
Çinli robotlar Suudi Arabistan'ın geleneksel dansını sergiledi (video)

28 Eylül 2026 tarihinde, Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 77. yıl dönümü vesilesiyle bir resepsiyon düzenlendi. Etkinlik, Çin'in Suudi Arabistan'daki büyükelçiliği tarafından organize edildi. Bu bilgi, Çin'in Suudi Arabistan'daki büyükelçiliği tarafından açıklandı.

Törenin en ilgi çekici anlarından biri, Çin yapımı insansı robotların gösterisi oldu. Suudi Arabistan'ın geleneksel kıyafetleriyle sahneye çıkan robotlar, ülkenin ünlü «Ardah» geleneksel dansına özgü hareketleri sergiledi. Bazı karelerde robotların ellerinde kılıçlarla uyumlu bir şekilde hareket ettikleri görülüyor.

Etkinlik, Riyad'daki Kültür Sarayı'nda gerçekleşti. Törene Riyad Belediye Başkanı Prens Faysal bin Abdülaziz bin Ayyaf, Çin'in Suudi Arabistan Büyükelçisi Çan Hua, diplomatlar, devlet yetkilileri ve diğer davetliler katıldı. Resmi bilgilere göre törene 600'den fazla konuk katıldı.

Robotların Suudi Arabistan'ın geleneksel dansını sergilemesi etkinliğe renk kattı ve sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı. Çin Büyükelçisi Çan Hua, robotların performansının konuklar üzerinde büyük bir etki bıraktığını belirtti.

Suudi ArabistanRiyadÇin Halk CumhuriyetiÇan HuaTeknoloji
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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