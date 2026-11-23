Neftchi'nin Al Hilal karşısında sergilediği oyun sadece taraftarları değil, takımın teknik direktörü Islom Ismoilov'u da oldukça etkiledi. Ferganalıların hocası, Suudi Arabistan deviyle oynanan maçın ardından oyuncularıyla gurur duyduğunu ifade etti. Ayrıca Abror Ismoilov'un sakatlığı, Istiqlol ile oynanacak gelecek maç, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ve gelecek sezon planları hakkında da konuştu.

«Tüm Fergana ve Özbekistan çocuklarla gurur duydu»

Elit Asya Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında oynanan Neftchi — Al Hilal karşılaşmasının ardından Islom Ismoilov basın toplantısına katıldı. Teknik direktör, öncelikle oyuncularının performansını yüksek değerlendirerek onlarla gurur duyduğunu vurguladı.

Ismoilov, «İzin verirseniz, oyuncularımla gurur duyarak söylüyorum: Bugün Neftchi takımı sahada Al Hilal'e hiçbir fırsat vermedi. Çocuklarla gurur duyuyorum. Bugün tüm Fergana'nın ve belki de Özbekistan'ın bu çocuklarla gurur duyduğunu rahatlıkla söyleyebilirim» dedi.

Ayrıca stadyuma gelerek takımı destekleyen taraftarlara teşekkürlerini iletti.

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Basın toplantısında ilk yarıdan sonra takımın oyunundaki değişiklikler hakkında da soru soruldu. Gazeteci, bu durumu Pakhtakor ile Al-Nassr arasındaki maçla kıyasladı.

Ismoilov'a göre Neftchi ilk yarıda da kötü oynamadı. Ancak basit hatalar rakibe gol atma şansı verdi. Al Hilal kadrosundaki üst düzey futbolcular ise bu tür durumları iyi değerlendirdi.