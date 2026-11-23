Ismoilov, Al Hilal maçının sırrını açıkladı: Devre arasında futbolculara ne söylendi?
Neftchi'nin Al Hilal karşısında sergilediği oyun sadece taraftarları değil, takımın teknik direktörü Islom Ismoilov'u da oldukça etkiledi. Ferganalıların hocası, Suudi Arabistan deviyle oynanan maçın ardından oyuncularıyla gurur duyduğunu ifade etti. Ayrıca Abror Ismoilov'un sakatlığı, Istiqlol ile oynanacak gelecek maç, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ve gelecek sezon planları hakkında da konuştu.
«Tüm Fergana ve Özbekistan çocuklarla gurur duydu»
Elit Asya Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında oynanan Neftchi — Al Hilal karşılaşmasının ardından Islom Ismoilov basın toplantısına katıldı. Teknik direktör, öncelikle oyuncularının performansını yüksek değerlendirerek onlarla gurur duyduğunu vurguladı.
Ismoilov, «İzin verirseniz, oyuncularımla gurur duyarak söylüyorum: Bugün Neftchi takımı sahada Al Hilal'e hiçbir fırsat vermedi. Çocuklarla gurur duyuyorum. Bugün tüm Fergana'nın ve belki de Özbekistan'ın bu çocuklarla gurur duyduğunu rahatlıkla söyleyebilirim» dedi.
Ayrıca stadyuma gelerek takımı destekleyen taraftarlara teşekkürlerini iletti.
Neden devre arasında futbolculara aşırı psikolojik baskı uygulanmadı?
Basın toplantısında ilk yarıdan sonra takımın oyunundaki değişiklikler hakkında da soru soruldu. Gazeteci, bu durumu Pakhtakor ile Al-Nassr arasındaki maçla kıyasladı.
Ismoilov'a göre Neftchi ilk yarıda da kötü oynamadı. Ancak basit hatalar rakibe gol atma şansı verdi. Al Hilal kadrosundaki üst düzey futbolcular ise bu tür durumları iyi değerlendirdi.
Teknik direktör, devre arasında futbolcuları aşırı derecede motive etmekten bilerek kaçındığını açıkladı. Çünkü bu, rakibin daha da aktifleşmesine ve skoru açmasına neden olabilirdi.
Teknik direktör, «Çocuklara acele etmemeleri söylendi. İlk etapta savunmada doğru oynamak, rakibe fırsat vermemek ve kontra ataklarda dikkatli olmak istedik. Oyuncularımıza güven verdik. Devre arasından sonra düzenli bir oyun sergiledik. Çocuklarımız harika bir futbol ortaya koydu» dedi.
«Al Hilal, Neftchi'nin nasıl bir takım olduğunu anladı»
Maç öncesinde Ismoilov, Al Hilal'in büyük potansiyelini kabul etmiş ancak ünlü futbolcuların ve finansal imkanların sahadaki sonucu önceden belirlemeyeceğini vurgulamıştı.
Kendisine bu düşüncelerini futbolculara aşılayıp aşılayamadığı soruldu. Teknik direktör, dünkü sözlerinin bugün sahada kanıtlandığını söyledi.
Ismoilov, «Al Hilal takımının nasıl bir potansiyele sahip olduğunu herkes biliyor. Yarın sahada rakip de Neftchi'nin nasıl bir takım olduğunu anlayacak demiştim. Bugün bu sözlerimizi sahada uygulamalı olarak kanıtladık» dedi.
Bu sözler, teknik direktörün takımına olan güvenini ve futbolcuların kendi potansiyellerini sergileme arzusunu açıkça gösteriyor.
Abror Ismoilov, Istiqlol'a karşı oynayabilecek mi?
Basın toplantısında Neftchi oyuncusu Abror Ismoilov'un sakatlığı hakkında da soru soruldu. Teknik direktör, şu an için sakatlığın derecesinin net olmadığını belirtti.
Teknik direktör, «Sakatlığının derecesini şimdi belirleyeceğiz. Sanırım Istiqlol maçına kadar çabuk toparlanıp sahalara dönecektir» dedi.
Yani futbolcunun bir sonraki maçta yer alması henüz garanti değil. Bu konu tıbbi kontrollerden sonra netleşecek.
Neftchi gelecek sezon daha büyük hedefler peşinde
Fergana kulübünün Süper Lig'de şampiyonluğa yaklaşması da basın toplantısında tartışıldı. Ismoilov, teknik direktörlük kariyerindeki duyguların sık sık değiştiğini, çünkü takımın önünde çok ve kolay olmayan maçlar beklediğini vurguladı.
Söylediğine göre Neftchi her zaman yüksek hedefleri gözetiyor. Kulüp yönetimi de takımın önüne net görevler koyuyor.
Ismoilov, «Yıldan yıla planlarımız ve hedeflerimiz daha da büyüyor. Umarım gelecek yıl daha da yüksek hedefler konulur ve kadro güçlendirilir» dedi.
Bu açıklama, Neftchi'nin gelecek sezonda da önüne ciddi hedefler koyma niyetinde olduğunu gösteriyor.
«Dinamo maçında daha güçlü bir performans sergileyeceğiz»
Al Hilal maçında harcanan gücün bir sonraki maça etkisi olabileceği yönündeki soruya Ismoilov, takımın toparlanması için yeterli zaman olduğunu söyledi.
Neftchi bir sonraki maçını beş gün sonra oynayacak. Teknik ekip, futbolcuların toparlanması için özel bir program üzerinde çalışacak.
Ismoilov, Dinamo'yu da ciddi bir rakip olarak değerlendirdi. Vadim Abramov'un tecrübesini iyi bildiğini, Semerkand ekibinin her rakibe karşı koyma ve galip gelme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.
Teknik direktör, «Buna rağmen kendi sahamızda bugünkünden daha büyük bir istekle oynayacağız. Taraftarlarımıza üst üste ikinci şampiyonluğu hediye etmeye çalışacağız. Bugünden itibaren tüm dikkatimizi Dinamo maçına vereceğiz» diyerek sözlerini noktaladı.
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