Elversberg — Augsburg: kadrolar ve canlı anlatım
Almanya Bundesliga kapsamındaki Elversberg — Augsburg karşılaşması 17 Ekim, 18:30'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında önemli anlar canlı anlatım ile güncellenecektir.
Elversberg ilk 11: 20. Kristof N., 10. Darvich N., 21. Gyunter L., 30. Gyamera Dj., 43. Kaydel F., 7. Krattenmaxer M., 42. Mokva Ntusu D., 25. Petkov L., 19. Pinkert L., 8. Poreba L., 31. Ror M.
Elversberg yedekler: 15. Adam R., 28. Boss T., 6. Konde A., 9. Futkeu N., 3. Le Jonkur F., 2. Mikelson N., 17. Shmal F., 24. Shnellbaxer L., 26. Zirx L.
Elversberg teknik direktörü: Vagner V.
Augsburg ilk 11: 1. Damen F., 35. Ba Dj., 16. Berens X., 2. Brakelmann K., 19. Fellxauer R., 21. Ibragimovich A., 4. Massengo X., 5. Matsima K., 9. Ribeyru R., 32. Rider F., 27. Volf M.
Augsburg yedekler: 6. Gauveleu Dj., 11. Gregorich M., 30. Kade A., 14. Kaytel Ya., 10. Komur M., 22. Labrovich N., 39. Ogundu U., 37. Shnitser T., 7. Sol Yong-U.
Augsburg teknik direktörü: Baum M.
Yorumlar 0
…