Bundesliga'da gol yağmuru: Bundesliga'nın 9. hafta derbi maçları nasıl sonuçlandı?

Almanya Bundesliga'nın 9. hafta maçları tamamlandı ve şampiyonluk yarışındaki rekabet daha da kızıştı.

Lig lideri Bayern Münih deplasmanda güvenli bir galibiyet alırken, onu takip eden Borussia Dortmund da kendi sahasında puan kaybetmedi. Haftanın en gollü maçında ise Leipzig rakibini farklı mağlup etti.

Bayern Münih'ten deplasman galibiyeti: Kimmich ve Carl'ın golleri

Münih kulübü Mainz deplasmanına konuk oldu ve maçın kontrolünü ilk dakikalardan itibaren elinde tuttu:

Güvenli başlangıç: Maçın 14. dakikasında Joshua Kimmich perdeyi açarken, 57. dakikada Carl farkı ikiye çıkardı;

Son dakikada gelen cevap: Hakemin uzatma dakikalarında (90+3) ev sahibi ekip adına Tietz farkı bire indirdi, ancak bu Bayern Münih'in 2-1'lik galibiyetine engel olamadı;

Puan durumu: Bu sonucun ardından Münih ekibi 21 puanla ligin zirvesindeki yerini korudu.

Borussia Dortmund'da Nmecha'nın dublesi ve takibin devamı

Dortmund ekibi, kendi evinde sezonun sürpriz takımlarından Elversberg ile oynadığı zorlu mücadeleden önemli bir galibiyetle ayrıldı:

Felix Nmecha'nın kahramanlığı: Maçın kaderini ikinci yarıda attığı iki golle Nmecha belirledi; orta saha oyuncusu 55 ve 71. dakikalarda rakip fileleri havalandırdı;

Konuk ekibin tehlikeli direnişi: Elversberg, 81. dakikada Futkeu'nun golüyle umutlansa da Dortmund ekibi skoru korumayı başardı (2-1);

Eşit puanlar: Borussia Dortmund da puanını 21'e yükseltti ve averajla 2. sırada Bayern Münih'i yakın takibini sürdürdü.

Leipzig'den 1. dakikadaki gole 5 gollü yanıt

Haftanın en dramatik ve gollü maçı Leipzig'de oynandı: