Bundesliga 5. haftasında sürpriz sonuçlar

Almanya Bundesliga5. haftası yine heyecan dolu ve gollü maçlara sahne oldu. Ligin zirvesini zorlayan Münih ekibi Bayern, deplasmanda Augsburg engelini aşamazken, son şampiyonlardan Bayer ise 7 golün atıldığı gerçek bir gol şöleninde zorlu bir galibiyet elde etti.

Ayrıca Stuttgart ve Union Berlin kulüpleri de hanelerine üçer puan daha yazdırdı.

Augsburg — Bayern 2:2: Münih ekibi 81. dakikada mağlubiyetten kurtuldu

Haftanın merkez maçlarından birinde beklenmedik bir senaryo yaşandı. Bayern (11 puan, 2. sıra) deplasmanda dişli rakibi Augsburg (8 puan, 5. sıra) ile berabere kaldı:

1. dakikada soğuk duş: Ev sahibi ekip, maçın daha ilk saniyelerinde Fellhauer'in golüyle öne geçerek Münih temsilcisini şaşkına çevirdi;

Denge ve tekrar geriye düşüş: İkinci yarıda İsmail Saibari (55) skoru eşitlese de, 9 dakika sonra Ribeiro (64) Augsburg'u tekrar öne geçirdi;

Kurtarıcı değişiklik: 68. dakikada oyuna giren genç savunmacı Braun, 81. dakikada attığı golle takımını mutlak bir mağlubiyetten kurtardı;

Kadrolar: Augsburg: Dahmen, Bah, Matsima, Brakelmann, Seul Yong (Kade, 62), Behrens, Massengo, Rider, Fellhauer, Ibrahimovic, Ribeiro (Komur, 75). Bayern: Neuer, Stanisic (Braun, 68), Upamecano, Tah, Davies, Kimmich, Pavlovic, Saibari (Gnabry, 68), Olise, Dias, Kane.



Mainz — Bayer 3:4: 7 gollü drama ve Leverkusen'in iradesi

Bayer (10 puan, 4. sıra), Mainz (7 puan, 7. sıra) deplasmanında seyir zevki yüksek ve gergin bir mücadele verdi:

Bayer'in hızlı baskısı: Konuk ekip maça hızlı başlayarak Andrich (5) ve Patrik Schick'in (9) golleriyle ilk on dakikada 2-0 öne geçti;

Caci'nin dublesi: Ancak Mainz pes etmedi; Anthony Caci 33 ve 42. dakikalarda iki kez rakip fileleri havalandırarak dengeyi sağladı;

İkinci yarıdaki belirleyici vuruşlar: Devre arasından sonra Jarell Quansah (55) ve Moussa Diaby (65) Leverkusen'in üstünlüğünü pekiştirdi. Ev sahibinin direnişine rağmen Bayer, 4-3'lük önemli bir galibiyeti korumayı başardı;

Kadrolar: Mainz: Schwäbe, Posch, Gruber, Potulski, Caci (da Costa, 70), Lee Jae-sung, Sano, Amiri, Mwene, Tietz, Becker. Bayer: Flekken, Quansah, Tapsoba, Medina, Gutierrez, Andrich, Garcia, Diaby (Tillman, 75), Maza (Terre, 66), Moreira (Tella, 75), Schick.



Diğer maçların sonuçları

Hafta kapsamında oynanan diğer iki karşılaşmada şu sonuçlar alındı:

Paderborn — Stuttgart 0:2: Deplasmanda güvenli bir oyun sergileyen konuk ekip, Chabot (25) ve Führich'in (84) golleriyle kazanarak puanını 6'ya çıkardı (10. sıra);

Union Berlin — Elversberg 1:0: Başkent ekibi, maçın sonlarına doğru Boursu'nun (81) tek golüyle üç puanı hanesine yazdırdı.

Bundesliga'daki bu beklenmedik puan kayıpları ve galibiyetlerden sonra puan tablosundaki liderlik yarışı daha da kızışıyor.