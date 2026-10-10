Bundesliga 5. haftasında sürpriz sonuçlar

·4·Spor
Bundesliga 5. haftasında sürpriz sonuçlar

Almanya Bundesliga5. haftası yine heyecan dolu ve gollü maçlara sahne oldu. Ligin zirvesini zorlayan Münih ekibi Bayern, deplasmanda Augsburg engelini aşamazken, son şampiyonlardan Bayer ise 7 golün atıldığı gerçek bir gol şöleninde zorlu bir galibiyet elde etti.

Ayrıca Stuttgart ve Union Berlin kulüpleri de hanelerine üçer puan daha yazdırdı.

Augsburg — Bayern 2:2: Münih ekibi 81. dakikada mağlubiyetten kurtuldu

Haftanın merkez maçlarından birinde beklenmedik bir senaryo yaşandı. Bayern (11 puan, 2. sıra) deplasmanda dişli rakibi Augsburg (8 puan, 5. sıra) ile berabere kaldı:

  • 1. dakikada soğuk duş: Ev sahibi ekip, maçın daha ilk saniyelerinde Fellhauer'in golüyle öne geçerek Münih temsilcisini şaşkına çevirdi;

  • Denge ve tekrar geriye düşüş: İkinci yarıda İsmail Saibari (55) skoru eşitlese de, 9 dakika sonra Ribeiro (64) Augsburg'u tekrar öne geçirdi;

  • Kurtarıcı değişiklik: 68. dakikada oyuna giren genç savunmacı Braun, 81. dakikada attığı golle takımını mutlak bir mağlubiyetten kurtardı;

  • Kadrolar:

    • Augsburg: Dahmen, Bah, Matsima, Brakelmann, Seul Yong (Kade, 62), Behrens, Massengo, Rider, Fellhauer, Ibrahimovic, Ribeiro (Komur, 75).

    • Bayern: Neuer, Stanisic (Braun, 68), Upamecano, Tah, Davies, Kimmich, Pavlovic, Saibari (Gnabry, 68), Olise, Dias, Kane.

Mainz — Bayer 3:4: 7 gollü drama ve Leverkusen'in iradesi

Bayer (10 puan, 4. sıra), Mainz (7 puan, 7. sıra) deplasmanında seyir zevki yüksek ve gergin bir mücadele verdi:

  • Bayer'in hızlı baskısı: Konuk ekip maça hızlı başlayarak Andrich (5) ve Patrik Schick'in (9) golleriyle ilk on dakikada 2-0 öne geçti;

  • Caci'nin dublesi: Ancak Mainz pes etmedi; Anthony Caci 33 ve 42. dakikalarda iki kez rakip fileleri havalandırarak dengeyi sağladı;

  • İkinci yarıdaki belirleyici vuruşlar: Devre arasından sonra Jarell Quansah (55) ve Moussa Diaby (65) Leverkusen'in üstünlüğünü pekiştirdi. Ev sahibinin direnişine rağmen Bayer, 4-3'lük önemli bir galibiyeti korumayı başardı;

  • Kadrolar:

    • Mainz: Schwäbe, Posch, Gruber, Potulski, Caci (da Costa, 70), Lee Jae-sung, Sano, Amiri, Mwene, Tietz, Becker.

    • Bayer: Flekken, Quansah, Tapsoba, Medina, Gutierrez, Andrich, Garcia, Diaby (Tillman, 75), Maza (Terre, 66), Moreira (Tella, 75), Schick.

Diğer maçların sonuçları

Hafta kapsamında oynanan diğer iki karşılaşmada şu sonuçlar alındı:

  • Paderborn — Stuttgart 0:2: Deplasmanda güvenli bir oyun sergileyen konuk ekip, Chabot (25) ve Führich'in (84) golleriyle kazanarak puanını 6'ya çıkardı (10. sıra);

  • Union Berlin — Elversberg 1:0: Başkent ekibi, maçın sonlarına doğru Boursu'nun (81) tek golüyle üç puanı hanesine yazdırdı.

Bundesliga'daki bu beklenmedik puan kayıpları ve galibiyetlerden sonra puan tablosundaki liderlik yarışı daha da kızışıyor.

BundesligaBayernBayerAlmanya LigiFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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