Werder'den 0:2 sonrası süper geri dönüş: Mönchengladbach'ta kaos, Frankfurt'ta beraberlik

Almanya Bundesliga'nın 4. haftası tam bir gol şölenine, inanılmaz geri dönüşlere ve taraftarları son saniyelere kadar heyecanlandıran dramatik mücadelelere sahne oldu. Haftanın merkezindeki en sansasyonel karşılaşma Mönchengladbach'ta yaşandı: Ev sahibi Borussia, Mainz ile karşılaştığı ve tam 7 golün atıldığı gerilim dolu maçta 3:4 mağlup oldu. Bremen'de ise gerçek bir futbol mucizesi kaydedildi: Werder, kendi evinde Augsburg karşısında 0:2 geriye düşmesine rağmen ikinci yarıda müthiş bir karakter sergiledi ve 90+3. dakikada 3:2'lik fantastik bir galibiyet aldı.

Frankfurt'un "Frankfurt Arena" stadyumunda oynanan bir diğer çetin mücadelede Eintracht, puan tablosunun zirvesinde yer alan Freiburg ile 2:2 berabere kaldı; bu sonuç Freiburg'u 10 puanla 2. sırada tuttu. Hamburg'da ise ev sahibi ekip güvenli bir oyunla Köln'ü 2:1 mağlup etti.

Peki, Borussia M kendi sahasında nasıl 4 gol yedi, Werder'in 0:2 sonrası uyanışının sebebi neydi ve 4. hafta sonuçlarından sonra Almanya şampiyonasında güç dengeleri nasıl şekillendi?

"7 gol, geri dönüşler ve son saniye vuruşları": 4. hafta günlüğü

Almanya şampiyonasının yeni haftasındaki temel dramatik olaylar:

Borussia M — Mainz (3:4): Gerilim ve 7 gol: Florian Neuhaus 11. dakikada ev sahibini öne geçirse de, Philipp Tietz (18') ve Sheraldo Becker (45') Mainz'ı öne geçirdi. Isak Lidberg 59. dakikada dengeyi sağladı (2:2). Ancak Eric Martel (78') ve Danny da Costa (89') konuk ekibin üstünlüğünü 2:4'e taşıdı. 90+5. dakikada Shuto Machino'nun penaltı golü Borussia'yı mağlubiyetten kurtaramadı;

Werder — Augsburg (3:2): 0:2 sonrası altın geri dönüş: Robin Fellhauer (18') ve Kelvin Brakelmann (58') konuk ekibi 0:2 öne geçirmişti. Werder pes etmedi: Marco Grüll (66') farkı azalttı, Niclas Füllkrug (87') skoru eşitledi ve 90+3. dakikada Mitchell-Weiser galibiyet golünü atarak stadyumu ayağa kaldırdı;

Eintracht — Freiburg (2:2): Çetin savaş ve puan paylaşımı: Younes Ebnutalib 10. dakikada perdeyi açtı. Derry Scherhant (34') cevap verse de, iki dakika sonra Jonathan Burkardt Eintracht'ı tekrar öne geçirdi. İkinci yarının başında Yuito Suzuki (48') skoru 2:2'ye getirdi ve kalan sürede başka gol olmadı;

Hamburg — Köln (2:1): Ev sahibinin kritik 3 puanı: Nicolas Capaldo (44') ve Yussuf Poulsen (50') ev sahibini iki farkla öne geçirdi. Ragnar Ache'nin 90. dakikadaki golü Köln'ü mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.

Bundesliga 4. hafta resmi raporu ve sonuç tablosu

Tamamlanan 4 merkez maçın tam protokolü:

Karşılaşma Skor Gol atanlar Puan durumuna etkisi Borussia M — Mainz 3 : 4 Neuhaus 11', Lidberg 59', Machino 90+5' (pen.) — Tietz 18', Becker 45', Martel 78', Da Costa 89' Haftanın en gollü maçı Werder — Augsburg 3 : 2 Grüll 66', Füllkrug 87', Weiser 90+3' — Fellhauer 18', Brakelmann 58' 0:2 sonrası iradeli geri dönüş Eintracht — Freiburg 2 : 2 Ebnutalib 10', Burkardt 36' — Scherhant 34', Suzuki 48' Freiburg (10 puan, 2. sıra) / Eintracht (5 puan, 8. sıra) Hamburg — Köln 2 : 1 Capaldo 44', Poulsen 50' — Ache 90' Ev sahibinin güvenli galibiyeti

Taktik analiz: Uzmanlar Bundesliga'daki entrika hakkında

Alman futbol analistleri ve uzmanlarının temel sonuçları:

Savunmadaki istikrarsızlık ve açık futbol: Hem Mönchengladbach'ta hem de Bremen'de takımların savunma bloğu yerine açık ve agresif hücumu tercih etmesi, yüksek verimliliğe ve ciddi bireysel hatalara yol açtı;

Werder'in zihinsel dayanıklılığı: Niclas Füllkrug'un ceza sahasındaki gücü ve Weiser'in kritik anlardaki etkinliği, Bremen ekibini bu sezonun en zorlu rakiplerinden biri haline getiriyor;

Freiburg'un istikrarlı yürüyüşü: Frankfurt deplasmanından puanla dönerek 10 puana ulaşan Freiburg, sezon başından itibaren şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi bileti için savaşacağını kanıtlıyor.

Bundesliga'nın 4. haftası, Almanya şampiyonasının neden dünyanın en izlenebilir ve beklenmedik senaryolara sahip liglerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Sizce Werder'in 0:2'den 3:2'ye çevirdiği maç teknik direktör başarısı mı yoksa Augsburg'un gevşemesinin bir sonucu mu? 10 puanla 2. sırada bulunan Freiburg sezon sonuna kadar zirvede kalabilir mi? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Alman futbolunun bu sıcak karşılaşmalarının özetini tüm arkadaşlarınızla ve futbolseverlerle paylaşın!