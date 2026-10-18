Real Madrid — Sevilla: kadrolar ve canlı anlatım
İspanya La Liga kapsamındaki Real Madrid — Sevilla karşılaşması 19 Ekim, 00:00 (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında olaylar canlı anlatım ile güncellenecektir.
Real Madrid ilk 11'i: 1. Courtois T., 8. Valverde F. (kaptan), 16. Konate I., 4. Huijsen D., 17. Cucurella M., 5. Bellingham J., 14. Tchouaméni A., 9. Endrick, 15. Güler A., 25. Diomande O., 10. Mbappé K.
Real Madrid yedekleri: 12. Alexander-Arnold T., 6. Camavinga E., 18. Carreras A., 21. Díaz B., 24. Dumfries D., 3. Éder Militão, 19. Espi C., 13. Lunin A., 31. Navarro Jiménez J., 27. Pitarch T., 22. Rüdiger A., 20. Silva B.
Real Madrid teknik direktörü: Mourinho J.
Sevilla ilk 11'i: 1. Vlachodimos O., 2. Iglesias J., 5. Castrin, 4. Salas K., 17. Suazo G., 6. Agoumé L., 24. Fofana Y., 11. Vargas R., 10. Peque, 20. Correira F. (kaptan), 9. Ure R.
Sevilla yedekleri: 14. Bueno M., 15. Cardoso F., 22. Carmona J. A., 29. Cruz J., 3. Díaz J., 21. Ejuke C., 13. Fran, 7. González A., 27. Guillén N., 33. Romero R., 12. Sangante A., 19. Stassen L.
Sevilla teknik direktörü: García L.
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