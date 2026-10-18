Real Madrid — Sevilla: kadrolar ve canlı anlatım

·47·Spor
Real Madrid — Sevilla: kadrolar ve canlı anlatım

İspanya La Liga kapsamındaki Real MadridSevilla karşılaşması 19 Ekim, 00:00 (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında olaylar canlı anlatım ile güncellenecektir.

Real Madrid ilk 11'i: 1. Courtois T., 8. Valverde F. (kaptan), 16. Konate I., 4. Huijsen D., 17. Cucurella M., 5. Bellingham J., 14. Tchouaméni A., 9. Endrick, 15. Güler A., 25. Diomande O., 10. Mbappé K.

Real Madrid yedekleri: 12. Alexander-Arnold T., 6. Camavinga E., 18. Carreras A., 21. Díaz B., 24. Dumfries D., 3. Éder Militão, 19. Espi C., 13. Lunin A., 31. Navarro Jiménez J., 27. Pitarch T., 22. Rüdiger A., 20. Silva B.

Real Madrid teknik direktörü: Mourinho J.

Sevilla ilk 11'i: 1. Vlachodimos O., 2. Iglesias J., 5. Castrin, 4. Salas K., 17. Suazo G., 6. Agoumé L., 24. Fofana Y., 11. Vargas R., 10. Peque, 20. Correira F. (kaptan), 9. Ure R.

Sevilla yedekleri: 14. Bueno M., 15. Cardoso F., 22. Carmona J. A., 29. Cruz J., 3. Díaz J., 21. Ejuke C., 13. Fran, 7. González A., 27. Guillén N., 33. Romero R., 12. Sangante A., 19. Stassen L.

Sevilla teknik direktörü: García L.

Canlı anlatım1-0 CANLI
34
Yarı pozisyon! Endrick (Real Madrid) ceza sahasına ortaladı ancak Odysseas Vlachodimos zamanında müdahale ederek tehlikeyi önledi.
33
Kylian Mbappé (Real Madrid) topu kaptı, savunmacıların arasından ustalıkla geçti, ancak sol direğe doğru yerden çektiği şutu Odisseas Vlachodimos harika bir şekilde çıkardı.
301-0
Gol! Arda Güler (Real Madrid) topu kontrol etti ve hiç tereddüt etmeden sağ üst köşeye mükemmel bir vuruş yaptı.
27
Real Madrid serbest vuruş kullanıyor.
27
Youssouf Fofana (Sevilla) ikili mücadelede çok sert bir faul yaptı ve Mateo Busquets oyunu durdurup Real Madrid lehine serbest vuruş kararı verdi.
23🟨
Félix Correia (Sevilla) faul nedeniyle sarı kart gördü.
23
Maç: Real Madrid - Sevilla. Skor: 0-0. Yorum: Felix Correia (Sevilla) son derece sportmenliğe aykırı bir hareket sergiledi.
23🟨
Hakemin elindeki sarı kart mı? Evet, öyle! Dean Huijsen (Real Madrid) sarı kart gördü.
23
Maç: Real Madrid - Sevilla. Skor: 0-0. Yorum: Dean Huijsen (Real Madrid) tarafından spor dışı bir hareket gerçekleştirildi.
23
Yan Diomande (Real Madrid) ceza sahası içinden yaptığı vuruşla gole yaklaştı ancak top sol direğin hemen yanından dışarı çıktı. Top auta çıktı ve Sevilla lehine kale vuruşu verildi.
21
Endrick (Real Madrid) vuruş pozisyonunu buldu. Kendine alan yaratarak kalenin ortasına doğru sert ve yerden bir şut çıkardı. Odysseas Vlachodimos harika bir kurtarış yaptı!
18
Jude Bellingham (Real Madrid) ileriye çıkmaya çalışıyor ancak kontrolü kaçırıp topu kaybediyor. Top taca çıkıyor ve Sevilla kalecisi vuruşu kullanacak.
17
Ceza sahası dışından seken top, savunmasız kalan Federico Valverde'nin (Real Madrid) önünde kaldı. Hiç düşünmeden kaleye şutunu çekti, ancak ne yazık ki top kendi takım arkadaşına çarptı.
15
Ruben Vargas (Sevilla), altı pas içinden harika bir fırsatı harcadığı için çılgına döndü. Dönen topu sol direğin birkaç inç farkla dışına gönderdi. Top taca/aut çizgisini geçti ve Real Madrid kaleci vuruşuyla oyuna devam edecek.
15
Sevilla tehlikeli bir serbest vuruş kullanıyor.
15
Jan Diomande (Real Madrid) rakibine faul yaptı ve Mateo Busquets düdüğünü çalarak faulü belirledi. Sevilla serbest vuruş kullanacak.
12
Real Madrid harika bir takım oyunu sergiliyor. Topu birbirlerine çok güzel aktarıyorlar. Mükemmel bir takım çalışması.
8
Real Madrid, yeni hücum fırsatları yaratmak için isabetli paslarla oyunu kuruyor.
4
Kylian Mbappé (Real Madrid) kaleyi yokladı ancak vuruşu hiç isabetli olmadı, top sağ direğin birkaç metre uzağından auta çıktı. Top taca/dala çıktı ve Sevilla kalecisi vuruşu kullanacak.
3
Sevilla futbolcuları kısa paslarla topu birbirine aktarıyor.
2
Marc Cucurella (Real Madrid) sert bir faul yaptı. Hakem Mateo Busquets pozisyonu yakından takip etti. Sevilla'ya avantaj sağlandı. Serbest vuruşu kullanacaklar.
1
İlk yarı başladı.
00:04
Maça Sevilla başlıyor.
00:00
Günün maçının hakemini takdim edelim, kendisi Mateo Busquets.
00:00
Artık ilk 11'leri biliyoruz. Bunları maçın detaylarında bulabilirsiniz.
00:00
İyi günler hanımlar ve beyler! Maçtaki tüm olaylardan anında haberdar olacağınız canlı anlatımımıza hoş geldiniz.
Real MadridSevillaİspanya La LigaFutbolCanlı Anlatım
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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