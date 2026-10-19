Real Madrid'de mükemmel oyun: Mourinho taktik hamlelerin nasıl işe yaradığını anlattı

İspanya La Liga kapsamında Sevilla'yı kendi sahasında 4-1 mağlup eden Madrid'in Real Madrid takımının teknik direktörü José Mourinho maç sonu basın toplantısında takımının performansına yüksek not verdi.

Kylian Mbappé'nin dublesi ile Arda Güler ve Yann Diomandé'nin süper golleriyle süslenen karşılaşma, "kraliyet kulübü"nün formda olduğunu bir kez daha kanıtladı.

«Üç değişiklik yaptık ve karşılığını aldık»: Teknik direktörün taktiği

Real Madrid hocası Madrid Zone yayınına verdiği röportajda kadro değişiklikleri ve sahadaki disiplin hakkında şunları söyledi:

İlk dakikadan itibaren baskı: «İlk dakikadan itibaren çok iyi ve disiplinli oynadık. Önceki turdaki Roma maçı başlangıcı istediğimiz gibi olmamıştı;

Kadroda 3 değişiklik: Tam olarak bu eksikliği gidermek için bugün ilk 11'de üç yeni değişiklik yaptık ve bu taktiksel karar tamamen işe yaradı;

Gerçek takım ruhu: Milli aradan sonraki üç maçta da takımımız istikrarlı ve kaliteli bir oyun sergiledi. Roma maçı çok zor geçmesine rağmen görevi yerine getirmiştik. Bugün ise her şey mükemmeldi. İşte gerçek takım budur!», dedi Portekizli uzman.

Sırada Leipzig ve El Clásico: Madrid'in yoğun takvimi

Sevilla karşısında alınan farklı galibiyet, Madrid ekibini önündeki en önemli ve belirleyici maçlara yüksek moralle taşıyor:

UEFA Şampiyonlar Ligi (21 Ekim): José Mourinho'nun öğrencileri 21 Ekim'de kendi sahaları Santiago Bernabéu'da Almanya'nın zorlu rakibi olan RB Leipzig takımını ağırlayacak;

El Clásico (25 Ekim): 25 Ekim'de ise tüm dünyanın gözünü dikeceği sezonun en önemli karşılaşması, deplasmanda Katalanlara karşı oynanacak olan Barcelona - Real Madrid derbisi gerçekleşecek.

Sevilla kalesine gönderilen dört gol ve hücum hattının uyumu, Madrid devinin yaklaşan El Clásico öncesi rakiplerine verdiği ciddi ve cesur bir mesaj oldu.