Rafa Alkorta, Kylian Mbappé ve Vinícius Júnior arasındaki ilişkiyi değerlendirdi

Real Madrid’in hücum hattındaki liderler Kylian Mbappé ile Vinícius Júnior arasındaki anlaşmazlıklar ve sahadaki uyum eksikliği, takımın başlıca sorunlarından biri hâline geldi. Goal.com’un haberine göre kulübün eski savunmacısı Rafa Alkorta, bu durumun futbolcuların yeteneklerinden ziyade kişisel hırslarından kaynaklandığını açıkça belirtti. Goal.com haber veriyor.

Ego sorunu ve sahadaki bağlantı

Fransız forvetin 2024’te Santiago Bernabéu’ya transfer olmasından bu yana iki yıldızın birlikte sergilediği performansın beklenildiği kadar etkili olmaması, çok sayıda tartışmaya yol açıyor. Rafa Alkorta, Cadena SER’in El Larguero programında yaptığı açıklamalarda durumu eleştirel biçimde değerlendirdi. Ona göre en büyük engel, futbolcuların aşırı egoları.

Alkorta, kariyeri boyunca buna benzer bir durumla karşılaşmadığını vurguladı. Mbappé’nin sezon başına yaklaşık 50 gol atmasına rağmen ikilinin birbirleriyle tam anlamıyla uyum sağlayamadığının bir gerçek olduğunu söyledi. Uzman, futbolcuların yalnızca topla buluştuklarında değil, topsuz hareketlerde de yeterli kimyaya sahip olmadığını düşünüyor.

José Mourinho’nun görevi ve yeni umutlar

Eski savunmacı, yeni teknik direktör José Mourinho’nun bu iki forveti aynı hat üzerinde etkili şekilde oynamaya zorlayabileceğini umduğunu ifade etti. Alkorta’ya göre Portekizli teknik adam, önceki teknik direktörlerin başaramadığı şeyi gerçekleştirmeli ve Vinícius’tan beklenen sıkı disiplini sağlamalı.

Ayrıca son dönemde Vinícius Júnior’un Real Madrid ile 2027 sonrasında da devam edecek şekilde sözleşmesini uzatması için yürütülen görüşmelerin hız kazandığı öğrenildi. Tarafların anlaşmaya yaklaşması taraftarları sevindirirken, bu gelişmenin futbolcunun psikolojik durumunu da olumlu etkilemesi bekleniyor.

Yeni sezon öncesi hazırlıklar

Real Madrid şu anda yeni sezon maçlarına yoğun bir şekilde hazırlanıyor. Takım, cumartesi günü Ferencváros ile hazırlık maçı oynayacak. Ardından dört gün sonra Deportivo La Coruña ile karşı karşıya gelecek.

Kraliyet kulübü, 2026/27 La Liga sezonuna 22 Ağustos’ta deplasmanda Espanyol karşısında başlayacak. José Mourinho, bu maçları Mbappé ile Vinícius Júnior arasındaki uyumu geliştirmek için önemli bir fırsat olarak değerlendirmeyi planlıyor.