Mbappe'den duble, Diomande'den süper gol: Real, Sevilla'yı 4-1 mağlup etti

İspanya La Liga'nın 9. haftasında Madrid ekibi Real Madrid kendi sahası olan muhteşem Santiago Bernabéu Stadı'nda Endülüs temsilcisi Sevilla takımını ağırladı. 18 Ekim akşamı oynanan heyecan dolu karşılaşmada Madrid ekibi üstün bir oyun sergileyerek sahadan 4-1'lik net bir galibiyetle ayrıldı.

Maçın yıldızı, cezası nedeniyle forma giyemeyen Vinícius Júnior'un yerine sol kanatta görev yapan Fildişili kanat oyuncusu Diomande oldu; takımının attığı dört golde de doğrudan pay sahibiydi.

Hücum gücü: Mbappe'den iki gol ve süper goller

Madrid ekibi ilk dakikalardan itibaren rakip savunma üzerinde yoğun baskı kurdu:

Arda Güler'den açılış golü: Mücadelenin 33. dakikasında milli yıldızımız Arda Güler, şık bir vuruşla perdeyi açtı — 1-0;

Kylian Mbappéduble yaptı: Dört dakika sonra, 37. dakikada Mbappé farkı ikiye çıkardı (2-0). İkinci yarıda, 63. dakikada Fransız golcü penaltı vuruşunu soğukkanlılıkla gole çevirerek skoru 3-0'a getirdi;

Bueno'dan cevap: 80. dakikada oyuna sonradan giren Bueno, Sevilla'nın tek golünü kaydetti — 3-1;

Diomande'den şık final: 82. dakikada maç boyu yorulmak bilmeyen Diomande, harika bir süper gole imza atarak maçın skorunu 4-1 olarak belirledi.

Maç Raporu

La Liga, 9. Hafta

Real Madrid - Sevilla: 4-1

18 Ekim, Santiago Bernabéu.

Goller: Güler (33), Mbappé (37, 63 pen), Diomande (82) — Bueno (80).

Sarı Kartlar: Huijsen (23), Andrade (23), Iglesias (69), Cucurella (73).

Real Madrid: Courtois, Valverde (Militão, 85), Konaté, Huijsen, Cucurella, Bellingham (Silva, 70), Tchouaméni, Güler (Camavinga, 78), Endrick (Díaz, 70), Diomande, Mbappé (Espi, 85).

Sevilla: Vlachodimos, Iglesias (Carmona, 72), Castrin, Salas, Suazo, Agoumé, Fofana, Vargas (Ejuke, 46), Peque (Bueno, 56), Andrade (González, 73), Ure (Stassin, 56).

Puan Durumu

Bu galibiyet, Madrid ekibinin şampiyonluk yarışındaki konumunu güçlendirdi: