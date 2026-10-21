Lille - Galatasaray: Kadrolar ve canlı anlatım
Şampiyonlar Ligi kapsamındaki Lille - Galatasaray karşılaşması 21 Ekim, 21:45'te (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında önemli anlar canlı anlatımla güncellenecektir.
Lille ilk 11: 1. Ozer B., 4. Aleksandro, 21. Andre B. (kaptan), 7. Bakva D., 6. Bentaleb N., 35. Diaun S., 38. Goffi M., 10. Haraldsson H., 17. Mukau N., 3. Ngoy N., 24. Verdonk K.
Lille yedekleri: 26. Kosse I., 12. Gill O., 9. Giroud O., 14. Kergor M., 23. Nianzou T., 19. Onal B., 15. Perraud R., 28. Perrin G., 50. Sajeus T., 2. Srdanovic L.
Lille teknik direktörü: Ancelotti C.
Galatasaray ilk 11: 1. Çakır U., 11. Akgün Y., 42. Bardakçı A. (kaptan), 83. Batrakov A., 8. Gabriel Sara, 4. Jakobs I., 45. Osimhen V., 7. Sallai R., 6. Sanchez D., 34. Torreira L., 53. Yılmaz B.
Galatasaray yedekleri: 3. Bitshiabu E., 17. Elmali E., 21. Gül D., 20. Gündoğan İ., 19. Güvenç G., 99. Lemina M., 73. Luz B., 74. N'haga R., 10. Sane L., 90. Singo W., 18. Ugochukwu L., 24. Yılmaz J.
Galatasaray teknik direktörü: Buruk O.
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