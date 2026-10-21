Lille - Galatasaray: Kadrolar ve canlı anlatım

·42·Spor
Lille - Galatasaray: Kadrolar ve canlı anlatım

Şampiyonlar Ligi kapsamındaki Lille - Galatasaray karşılaşması 21 Ekim, 21:45'te (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında önemli anlar canlı anlatımla güncellenecektir.

Lille ilk 11: 1. Ozer B., 4. Aleksandro, 21. Andre B. (kaptan), 7. Bakva D., 6. Bentaleb N., 35. Diaun S., 38. Goffi M., 10. Haraldsson H., 17. Mukau N., 3. Ngoy N., 24. Verdonk K.

Lille yedekleri: 26. Kosse I., 12. Gill O., 9. Giroud O., 14. Kergor M., 23. Nianzou T., 19. Onal B., 15. Perraud R., 28. Perrin G., 50. Sajeus T., 2. Srdanovic L.

Lille teknik direktörü: Ancelotti C.

Galatasaray ilk 11: 1. Çakır U., 11. Akgün Y., 42. Bardakçı A. (kaptan), 83. Batrakov A., 8. Gabriel Sara, 4. Jakobs I., 45. Osimhen V., 7. Sallai R., 6. Sanchez D., 34. Torreira L., 53. Yılmaz B.

Galatasaray yedekleri: 3. Bitshiabu E., 17. Elmali E., 21. Gül D., 20. Gündoğan İ., 19. Güvenç G., 99. Lemina M., 73. Luz B., 74. N'haga R., 10. Sane L., 90. Singo W., 18. Ugochukwu L., 24. Yılmaz J.

Galatasaray teknik direktörü: Buruk O.

Canlı anlatım0-1 CANLI
2
Barış Yılmaz (Galatasaray) ortayı yaptı ancak savunmadan biri topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.
20-1
Gol 0:1! Yunus Akgün (Galatasaray) kaleciden dönen topu yakın mesafeden ağlara gönderdi.
1
İlk yarı başladı.
21:45
Maça Lille başlıyor.
21:45
Bugünkü maçı Rade Obrenović yönetecek.
21:45
Her iki takımın ilk 11'leri belli oldu, şimdi bunlara göz atabilirsiniz.
21:45
Hanımlar ve beyler, canlı anlatımımıza hoş geldiniz! İlk 11'ler birazdan açıklanacak, yerinizi alın ve maçın tadını çıkarmaya hazır olun.
LilleGalatasarayŞampiyonlar LigiFutbolCanlı Anlatım
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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