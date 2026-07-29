Transfer bombası: City, Ayyoub Bouaddi yarışında Arsenal'i geçti!

·48·Spor
Transfer bombası: City, Ayyoub Bouaddi yarışında Arsenal'i geçti!

Real Madrid, Rodri transferini bitirmeye hazırlanırken, İngiltere ikincisi "Manchester City" geleceğin en büyük yatırımlarından birini gerçekleştirmeye çok yakın. "Maviler", Lille'in 18 yaşındaki harika çocuğu Ayyoub Bouaddi'nin transferi için yürütülen görüşmelerde büyük bir adım attı.

Zamin.uz , saygın Sky Sport kaynağına dayanarak bu sansasyonel transferin detaylarını ve Londra ekibi Arsenal'in nasıl mağlup olduğunu aktarıyor.

1. Arsenal geride kaldı: City transfer yarışında favori!

Son bilgilere göre, Enzo Maresca ekibi, Ayyoub Bouaddi mücadelesinde ezeli rakibi Arsenal'i geride bırakmayı başardı. Bu zamana kadar transfer yarışında favori olan taraf "Topçular"dı.

Ancak Mikel Arteta'nın ekibi Bruno Guimarães transferine öncelik verirken, "Manchester City" yönetimi bu fırsattan istifade ederek insiyatifi ele aldı ve Fransız kulübü ile görüşmeleri hızlandırdı.

2. Kişisel anlaşma hazır, ancak bonservis pazarlığı sürüyor

"nesinManchester City"nin müstakbel sportif direktörü Hugo Viana ve Lille kulübü başkanı Olivier Létang bu transfer konusunda düzenli olarak iletişim halindeler.

Lille, İngiliz kulübünün bugüne kadarki birkaç sözlü teklifini reddetmiş olsa da futbolcunun kendisi Etihad'a taşınmaya hazır. Bildirildiğine göre Bouaddi, Manchester City ile 2031 yılına kadar geçerli olacak uzun vadeli bir sözleşme şartlarında tam anlaşmaya vardı.

Şu anki en büyük engel ise bonservis bedeli. Taraflar henüz ortak bir noktada buluşamadı:

  • Lille'in talebi: 100 milyon euro.

  • Manchester City'nin teklifi: Bonuslarla birlikte ~90 milyon euro.

3. Ayyoub Bouaddi kimdir ve neden 100 milyon euro değer biçiliyor?

18 yaşındaki orta saha oyuncusu, modern futbolun en yetenekli gençlerinden biri olarak kabul ediliyor. Yakın zamanda sona eren 2026 Dünya Kupası'nda Fas millî takımı formasıyla harika bir performans sergileyerek dünya çapındaki scout'ların dikkatini çekti.

Lille A takımıdaki istatistikleri de övgüyü hak ediyor:

  • Maç sayısı: 96 (tüm turnuvalarda).

  • Skor katkısı: 4 asist.

Enzo Maresca Bouaddi'yi Rodri'nin uzun vadeli varisi olarak görüyor olabilir ve bu nedenle kulüp bu devasa bütçeden kaçınmıyor.

Ayyoub Bouaddi transferi hakkında temel gerçekler

Kriter / Detay

Ayrıntılar

Futbolcu

Ayyoub Bouaddi (18 yaşında, Fas/Fransa)

Mevcut kulübü

Lille (Fransa)

İlgilenen kulüp

Manchester City (yarışın önde gideni)

Geride kalan kulüp

Arsenal

Muhtemel sözleşme

2031 yılına kadar (anlaşıldı)

Lille'in talebi

100 milyon €

City'nin teklifi

~90 milyon € (bonuslar dahil)

Öne çıkan olay

Dünya Kupası 2026'daki parlayan performansı

Enzo Maresca 'nın yeni süper projesini ve Manchester City'nin 100 milyon euroluk hamlesini futbolseverler kaçırmamalı.

Bu sıcak haberi hemen arkadaşlarınızla, meslektaşlarınızla ve futbol gruplarıyla paylaşın!

Sizce 18 yaşındaki bir oyuncu için 100 milyon euro ödemek doğru bir karar mı? Enzo Maresca yönetiminde yeni bir Rodri olabilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda belirtin!

Manchester CityAyyoub BouaddiArsenalLilleReal Madrid
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Madrid'de bomba transfer: Real Madrid, Rodri ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardıMadrid'de bomba transfer: Real Madrid, Rodri ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardıBugün, 22:31Semerkand'da 5 gol ve dram: Dinamo, Kokand-1912'yi mağlup ettiSemerkand'da 5 gol ve dram: Dinamo, Kokand-1912'yi mağlup ettiBugün, 22:24Roberto De Zerbi, Lucas Bergvall'ün Tottenham'da kalmasını istiyorRoberto De Zerbi, Lucas Bergvall'ün Tottenham'da kalmasını istiyorBugün, 22:12Harry Kane, Bayern Münih ile sözleşmesini uzatmaya hazırHarry Kane, Bayern Münih ile sözleşmesini uzatmaya hazırBugün, 21:53Nacho, Cristiano Ronaldo'nun 1000 gol barajını aşacağına inanıyorNacho, Cristiano Ronaldo'nun 1000 gol barajını aşacağına inanıyorBugün, 21:17Manchester City, Ayyoub Bouaddi transferi için görüşmeleri hızlandırdıManchester City, Ayyoub Bouaddi transferi için görüşmeleri hızlandırdıBugün, 20:37
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı