Real Madrid, Rodri transferini bitirmeye hazırlanırken, İngiltere ikincisi "Manchester City" geleceğin en büyük yatırımlarından birini gerçekleştirmeye çok yakın. "Maviler", Lille'in 18 yaşındaki harika çocuğu Ayyoub Bouaddi'nin transferi için yürütülen görüşmelerde büyük bir adım attı.

Zamin.uz , saygın Sky Sport kaynağına dayanarak bu sansasyonel transferin detaylarını ve Londra ekibi Arsenal'in nasıl mağlup olduğunu aktarıyor.

1. Arsenal geride kaldı: City transfer yarışında favori!

Son bilgilere göre, Enzo Maresca ekibi, Ayyoub Bouaddi mücadelesinde ezeli rakibi Arsenal'i geride bırakmayı başardı. Bu zamana kadar transfer yarışında favori olan taraf "Topçular"dı.

Ancak Mikel Arteta'nın ekibi Bruno Guimarães transferine öncelik verirken, "Manchester City" yönetimi bu fırsattan istifade ederek insiyatifi ele aldı ve Fransız kulübü ile görüşmeleri hızlandırdı.

2. Kişisel anlaşma hazır, ancak bonservis pazarlığı sürüyor

"nesinManchester City"nin müstakbel sportif direktörü Hugo Viana ve Lille kulübü başkanı Olivier Létang bu transfer konusunda düzenli olarak iletişim halindeler.

Lille, İngiliz kulübünün bugüne kadarki birkaç sözlü teklifini reddetmiş olsa da futbolcunun kendisi Etihad'a taşınmaya hazır. Bildirildiğine göre Bouaddi, Manchester City ile 2031 yılına kadar geçerli olacak uzun vadeli bir sözleşme şartlarında tam anlaşmaya vardı.

Şu anki en büyük engel ise bonservis bedeli. Taraflar henüz ortak bir noktada buluşamadı:

Lille'in talebi: 100 milyon euro.

Manchester City'nin teklifi: Bonuslarla birlikte ~90 milyon euro.

3. Ayyoub Bouaddi kimdir ve neden 100 milyon euro değer biçiliyor?

18 yaşındaki orta saha oyuncusu, modern futbolun en yetenekli gençlerinden biri olarak kabul ediliyor. Yakın zamanda sona eren 2026 Dünya Kupası'nda Fas millî takımı formasıyla harika bir performans sergileyerek dünya çapındaki scout'ların dikkatini çekti.

Lille A takımıdaki istatistikleri de övgüyü hak ediyor:

Maç sayısı: 96 (tüm turnuvalarda).

Skor katkısı: 4 asist.

Enzo Maresca Bouaddi'yi Rodri'nin uzun vadeli varisi olarak görüyor olabilir ve bu nedenle kulüp bu devasa bütçeden kaçınmıyor.

Ayyoub Bouaddi transferi hakkında temel gerçekler

Kriter / Detay Ayrıntılar Futbolcu Ayyoub Bouaddi (18 yaşında, Fas/Fransa) Mevcut kulübü Lille (Fransa) İlgilenen kulüp Manchester City (yarışın önde gideni) Geride kalan kulüp Arsenal Muhtemel sözleşme 2031 yılına kadar (anlaşıldı) Lille'in talebi 100 milyon € City'nin teklifi ~90 milyon € (bonuslar dahil) Öne çıkan olay Dünya Kupası 2026'daki parlayan performansı

Enzo Maresca 'nın yeni süper projesini ve Manchester City'nin 100 milyon euroluk hamlesini futbolseverler kaçırmamalı.

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