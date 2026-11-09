Fransa'da 10. Hafta: Lille 2. sıraya yükseldi, Lyon kaybetti, Marsilya kazandı
Fransa Ligue 1'de 10. hafta mücadeleleri sona erdi. Haftanın son maçları, puan durumunun üst ve orta sıralarında ciddi değişikliklere yol açtı.
Lille deplasmanda zorlu bir galibiyet alarak 2. sıraya yükselirken, Marsilya Lens deplasmanından üç puanla döndü. Lyon, Brest deplasmanında mağlup olarak puan kaybederken, Monaco ise son saniyelerde yediği golle zayıf rakibi karşısında galibiyeti elinden kaçırdı.
Haftanın önemli olayları ve dikkat çeken noktalar
10. hafta kapsamında oynanan maçlar şu önemli olaylarla akıllarda kaldı:
Lille'den önemli hamle (1:2): Rennes deplasmanında Diaun ve Ngoy'un golleriyle galibiyete uzanan takım, puanını 21'e çıkararak ligde tek başına 2. sıraya yerleşti;
Marsilya ilk dörtte (1:2): Amine Gouiri'nin 2. dakikadaki hızlı golü ve Abdallah'ın 82. dakikadaki belirleyici vuruşu, Marsilya'ya 18 puanla 4. sırayı getirdi;
Lyon'un deplasman kazası (2:0): Lig liderlerini takibini sürdüren Lyon, Brest'e konuk oldu; her iki yarıda da kalesinde gol görerek 17 puanla 5. sırada kaldı;
Monaco'dan 90. dakika hatası (1:1): 40. dakikada Koulibaly ile öne geçmesine rağmen Monako temsilcisi üstünlüğünü koruyamadı: 90. dakikada Le Mans forveti Solas skoru eşitleyerek beklenmedik bir beraberliği sağladı.
Ligue 1. 10. haftanın tüm sonuçları
Lens — Marsilya 1:2
Goller: Thauvin (20) — Gouiri (2), Abdallah (82).
Rennes — Lille 1:2
Goller: Dia (31) — Diaun (24), Ngoy (68).
Brest — Lyon 2:0
Goller: Ejuma (22), Ajorque (90+4, pen.).
Le Mans — Monaco 1:1
Goller: Solas (90) — Koulibaly (40).
Le Havre — Lorient 0:2
Goller: Touré (18), Makengo (90+5).
Angers — Nice 0:2
Goller: Diop (2), Clauss (78).
Puan durumu: Liderlik takibi
10. hafta sonuçlarına göre üst sıralardaki güç dengesi şu şekilde oluştu:
Sıra
Takım
Maç
Puan
Durum
2
Lille
10
21
Deplasman galibiyetiyle 2. sıraya yükseldi
4
Marsilya
10
18
Lens galibiyeti sonrası ilk dörtte
5
Lyon
10
17
Brest'e kaybederek 5. sıraya geriledi
7
Monaco
10
16
90. dakikada galibiyeti kaçırarak 7. sırada
8
Rennes
10
16
İç saha mağlubiyeti sonrası 8. sırada
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