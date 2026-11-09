Fransa'da 10. Hafta: Lille 2. sıraya yükseldi, Lyon kaybetti, Marsilya kazandı

·12·Spor
Fransa'da 10. Hafta: Lille 2. sıraya yükseldi, Lyon kaybetti, Marsilya kazandı

Fransa Ligue 1'de 10. hafta mücadeleleri sona erdi. Haftanın son maçları, puan durumunun üst ve orta sıralarında ciddi değişikliklere yol açtı.

Lille deplasmanda zorlu bir galibiyet alarak 2. sıraya yükselirken, Marsilya Lens deplasmanından üç puanla döndü. Lyon, Brest deplasmanında mağlup olarak puan kaybederken, Monaco ise son saniyelerde yediği golle zayıf rakibi karşısında galibiyeti elinden kaçırdı.

Haftanın önemli olayları ve dikkat çeken noktalar

10. hafta kapsamında oynanan maçlar şu önemli olaylarla akıllarda kaldı:

  • Lille'den önemli hamle (1:2): Rennes deplasmanında Diaun ve Ngoy'un golleriyle galibiyete uzanan takım, puanını 21'e çıkararak ligde tek başına 2. sıraya yerleşti;

  • Marsilya ilk dörtte (1:2): Amine Gouiri'nin 2. dakikadaki hızlı golü ve Abdallah'ın 82. dakikadaki belirleyici vuruşu, Marsilya'ya 18 puanla 4. sırayı getirdi;

  • Lyon'un deplasman kazası (2:0): Lig liderlerini takibini sürdüren Lyon, Brest'e konuk oldu; her iki yarıda da kalesinde gol görerek 17 puanla 5. sırada kaldı;

  • Monaco'dan 90. dakika hatası (1:1): 40. dakikada Koulibaly ile öne geçmesine rağmen Monako temsilcisi üstünlüğünü koruyamadı: 90. dakikada Le Mans forveti Solas skoru eşitleyerek beklenmedik bir beraberliği sağladı.

Ligue 1. 10. haftanın tüm sonuçları

  • Lens — Marsilya 1:2

    Goller: Thauvin (20) — Gouiri (2), Abdallah (82).

  • Rennes — Lille 1:2

    Goller: Dia (31) — Diaun (24), Ngoy (68).

  • Brest — Lyon 2:0

    Goller: Ejuma (22), Ajorque (90+4, pen.).

  • Le Mans — Monaco 1:1

    Goller: Solas (90) — Koulibaly (40).

  • Le Havre — Lorient 0:2

    Goller: Touré (18), Makengo (90+5).

  • Angers — Nice 0:2

    Goller: Diop (2), Clauss (78).

Puan durumu: Liderlik takibi

10. hafta sonuçlarına göre üst sıralardaki güç dengesi şu şekilde oluştu:

Sıra

Takım

Maç

Puan

Durum

2

Lille

10

21

Deplasman galibiyetiyle 2. sıraya yükseldi

4

Marsilya

10

18

Lens galibiyeti sonrası ilk dörtte

5

Lyon

10

17

Brest'e kaybederek 5. sıraya geriledi

7

Monaco

10

16

90. dakikada galibiyeti kaçırarak 7. sırada

8

Rennes

10

16

İç saha mağlubiyeti sonrası 8. sırada

Fransa LigiLigue 1LilleMarsilyaFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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