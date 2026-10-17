Lille — Brest: kadrolar ve canlı anlatım

·3·Spor
Lille — Brest: kadrolar ve canlı anlatım

Fransa Ligue 1 kapsamındaki Lille — Brest karşılaşması 17 Ekim, 23:45'te (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında gelişmeler canlı anlatımda güncellenecektir.

Lille ilk 11'i: 12. Gill O., 38. Goffi A., 3. Ngoy N., 23. Nianzu T., 15. Perro R., 21. Andre B. (kaptan), 17. Mukau N., 8. Mbappe E., 10. Haraldsson H., 7. Bakwa D., 9. Giroud O.

Lille yedekleri: 6. Bentaleb N., 26. Cosse I., 35. Diaun S., 14. Kergor M., 40. Lanssad Z., 19. Onal B., 28. Perrin G., 24. Verdonk K., 33. Yondjo A.

Lille teknik direktörü: Ancelotti C.

Brest ilk 11'i: 1. Selvik E., 70. Lala K., 29. Touzar L., 4. Lloris H., 2. Locko B., 13. Chotard J., 8. Magnetti H. (kaptan), 17. Balde M., 23. Doumbia K., 9. Mboup P., 19. Ajorque L.

Brest yedekleri: 18. Bourgeaud J., 6. Diambu M., 21. Kante I. Y., 33. Monchart E., 39. N'Guessan D., 7. Nonge J., 30. Patouillet M., 20. Zogbe L.

Brest teknik direktörü: Lachuer J.

LilleBrestLigue 1FransaFutbol
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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