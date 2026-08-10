Manchester City'de süper transfer: Ayyoub Bouaddi ile kişisel anlaşmaya varıldı!

İngiltere'nin «Manchester City» kulübü, Fransa'nın «Lille» takımının orta saha oyuncusu ve gelecek vadeden yetenek Ayyoub Bouaddi'yi kadrosuna katmaya çok yakın. Bu bilgiyi ünlü gazeteci ve transfer uzmanı Fabrizio Romano duyurdu.

Enzo Maresca'nın ekibi, gelecek neslin en yetenekli oyuncularından biri olarak değerlendirilen genç futbolcuyu transfer etme yarışında öne geçiyor.

Kişisel sözleşme ve 2031'e kadar anlaşma

Kaynağın aktardığı bilgilere göre:

«Şehirliler», 18 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusuyla kişisel sözleşmenin şartları konusunda tamamen anlaşmaya vardı.

Şu anda kulüpler arasında transferin nihai bedeli ve ödeme koşullarıyla ilgili görüşmelerin son aşaması yaşanıyor.

Ayyoub Bouaddi'nin Manchester kulübüyle 2031 yazına kadar geçerli olacak uzun vadeli bir sözleşme imzalaması bekleniyor.

Lille'deki istatistikleri ve 2026 Dünya Kupası'ndaki parlak performansı

Ayyoub Bouaddi, çok genç olmasına rağmen şimdiden üst düzeyde önemli bir deneyim kazandı.

Lille'in A takımında 96 ta rasmiy uchrashuvda forma giyen oyuncu, 4 asist yaptı.

Ayrıca orta saha oyuncusu 2026 Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı'nın kilit isimlerinden biri oldu. Turnuvadaki 5 maçın tamamında ilk 11'de sahaya çıkan oyuncu, güven veren ve etkili performansıyla üst düzey kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı.

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