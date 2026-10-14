“Hayatımda böyle bir şey görmedim”: Rodri, Galatasaray maçını değerlendirdi
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 2. haftasında Katalan ekibi Barcelona kulübü, İstanbul'un ateşli stadında Galatasaray ile karşılaştı ve sahadan 4:1 skorla galip ayrıldı. Maçın ardından “Blaugrana”nın tecrübeli orta saha oyuncusu Rodri Hernandez mücadele hakkındaki izlenimlerini paylaşarak ev sahibi taraftarların yarattığı eşsiz baskıdan bahsetti.
İspanyol orta saha oyuncusu, kariyeri boyunca birçok dev arenada top koşturmasına rağmen İstanbul'daki atmosferin kendisini gerçekten şaşırttığını gizlemedi.
Rodri: “Kariyerimde böyle bir baskı görmedim”
Katalanların yıldızı, İstanbul'daki mücadelenin ne kadar zorlu geçtiğini şu sözlerle anlattı:
Zorlu mücadele: “Çok zor bir maçtı. Galatasaray'a karşı kendi sahasında oynamak her zaman zordur. Taraftarların büyük bir baskı kuracağını biliyorduk ama hayatımda böyle bir şey görmedim,” dedi Rodri.
İnanılmaz atmosfer: “Rakip topa sahip olduğunda yaptıkları ıslıklar ve kendi oyuncularını tutkuyla desteklemeleri, gerçekten inanılmaz bir şey,” diyerek Türk taraftarların coşkusuna hayranlığını dile getirdi.
0:1'den 4:1'e: Katalanların etkileyici geri dönüşü
Karşılaşma ev sahibinin baskılı oyunuyla başlasa da, Barcelona oyunun kontrolünü eline almayı başardı:
İlk yarıdaki direnç: Maçta ilk golü Galatasaray attı ve tribünleri ayağa kaldırarak ilk yarıyı önde kapatmaya çalıştı;
İkinci yarıdaki kırılma: Devre arasından sonra Hansi Flick'in öğrencileri oyunun kaderini tamamen değiştirdi ve rakip kaleye art arda dört gol göndererek sonunda 4:1 skorla büyük ve güven verici bir geri dönüşe imza attı.
Sırada yeni bir sınav: Paris deplasmanı
İstanbul'dan kritik 3 puanla ayrılan Barcelona'yı daha zorlu bir uluslararası sınav bekliyor:
Sıradaki rakip — PSG: Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Hansi Flick'in ekibi yine deplasmanda sahaya çıkarak Paris Saint-Germain ile karşılaşacak;
Avrupa'nın merkezindeki karşılaşma: Play-off bileti ve genel puan durumundaki liderlik için Paris deplasmanının, Katalanlar için haftanın en önemli maçlarından biri olması bekleniyor.
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