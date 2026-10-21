Sporting CP — LASK: kadrolar ve canlı anlatım

·0·Spor
Sporting CP — LASK: kadrolar ve canlı anlatım

Şampiyonlar Ligi kapsamındaki Sporting CPLASK karşılaşması 22 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında önemli anlar canlı anlatımla güncellenecektir.

Sporting CP ilk 11'i: 30. Caique Pereira, 22. Fresneda I., 72. Quaresma E., 25. Inácio G. (kaptan), 20. Araújo M., 77. Doumbia I., 5. Altimira S., 8. Simões J., 10. Catamo G., 97. Suárez L., 19. Irankunda N.

Sporting CP yedekleri: 4. Andersen S., 55. Ba I., 28. Derry J., 50. Dias R., 73. Felicíssimo E., 58. Gonçalves F., 7. Ioannidis F., 31. Luis Guilherme, 9. Nel R., 21. Pedro Lima, 1. Silva R., 13. Vagiannidis G.

Sporting CP teknik direktörü: Borges R.

LASK ilk 11'i: 1. Jungwirth L., 20. Mølgaard Jørgensen K. P., 4. Mbuyamba X., 43. Törnich J., 16. Andrade A., 25. Dibango I., 9. Danek K., 10. Ljubicic R., 30. Horvath S. (kaptan), 11. Kalajdzic S., 27. Lang K.

LASK yedekleri: 7. Adeniran S., 6. Bogarde M., 23. El-Fadli D., 29. Flecker F., 3. Frekletton M., 45. Kane N., 39. Katzmayr K., 18. Schöpf A., 33. Schützenauer T., 8. Usor M., 21. Verhaege M.

LASK teknik direktörü: Kühbauer D.

Sporting CPLASKŞampiyonlar LigiFutbolCanlı Anlatım
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

9 gollü gerilim ve Barcola'dan hat-trick: Liverpool Avusturya'da şov yaptı9 gollü gerilim ve Barcola'dan hat-trick: Liverpool Avusturya'da şov yaptı15 Ekim 06:48Şampiyonlar Ligi'nde Kritik Kura: 7 Eşleşme Belli OlduŞampiyonlar Ligi'nde Kritik Kura: 7 Eşleşme Belli Oldu3 Ağustos 22:27Sporting CP kaptanı Morten Hjulmand, Real Madrid ilgisi hakkında konuştuSporting CP kaptanı Morten Hjulmand, Real Madrid ilgisi hakkında konuştu23 Mayıs 21:58Şampiyonlar Ligi başlangıcında gol yağmuru: Aston Villa Belçika'da geri dönüşle kazandıŞampiyonlar Ligi başlangıcında gol yağmuru: Aston Villa Belçika'da geri dönüşle kazandı8 Eylül 23:44Barcelona'ya Yeni Bir Suarez mi? 38 Gollük Aday AçıklandıBarcelona'ya Yeni Bir Suarez mi? 38 Gollük Aday Açıklandı27 Temmuz 11:46Sabah, Şampiyonlar Ligi'nde Slavia'yı mağlup etti, Sporting Fransa'dan galibiyetle döndüSabah, Şampiyonlar Ligi'nde Slavia'yı mağlup etti, Sporting Fransa'dan galibiyetle döndü14 Ekim 06:26
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu