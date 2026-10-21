Sporting CP — LASK: kadrolar ve canlı anlatım
Şampiyonlar Ligi kapsamındaki Sporting CP — LASK karşılaşması 22 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında önemli anlar canlı anlatımla güncellenecektir.
Sporting CP ilk 11'i: 30. Caique Pereira, 22. Fresneda I., 72. Quaresma E., 25. Inácio G. (kaptan), 20. Araújo M., 77. Doumbia I., 5. Altimira S., 8. Simões J., 10. Catamo G., 97. Suárez L., 19. Irankunda N.
Sporting CP yedekleri: 4. Andersen S., 55. Ba I., 28. Derry J., 50. Dias R., 73. Felicíssimo E., 58. Gonçalves F., 7. Ioannidis F., 31. Luis Guilherme, 9. Nel R., 21. Pedro Lima, 1. Silva R., 13. Vagiannidis G.
Sporting CP teknik direktörü: Borges R.
LASK ilk 11'i: 1. Jungwirth L., 20. Mølgaard Jørgensen K. P., 4. Mbuyamba X., 43. Törnich J., 16. Andrade A., 25. Dibango I., 9. Danek K., 10. Ljubicic R., 30. Horvath S. (kaptan), 11. Kalajdzic S., 27. Lang K.
LASK yedekleri: 7. Adeniran S., 6. Bogarde M., 23. El-Fadli D., 29. Flecker F., 3. Frekletton M., 45. Kane N., 39. Katzmayr K., 18. Schöpf A., 33. Schützenauer T., 8. Usor M., 21. Verhaege M.
LASK teknik direktörü: Kühbauer D.
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