UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasındaki önemli karşılaşmalardan biri Manchester'da oynandı. Manchester Citykendi sahasında Napoli ile 2-2 berabere kaldı. Özbek savunma oyuncusu Abdukodir Husanov ise bu maçta forma giymedi ve yedek kulübesinde kaldı. Londra'da Arsenal de Borussia Dortmund ile puanları paylaştı.

Manchester Cityiki kez geriye düştüğü maçta mağlubiyetten kurtuldu

Etihad Stadyumu'ndaki mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda ise seyirciler dört gole tanıklık etti.

55. dakikada Rasmus Højlund, Napoli'yi öne geçirdi. 67. dakikada Ayyoub Bouaddi, Manchester City'nin beraberlik golünü atarak dengeyi sağladı.

Ancak 76. dakikada Noa Lang konuk ekibi tekrar öne geçirdi. Manchester ekibi 86. dakikada mağlubiyetten kurtuldu: Rayan Cherki'nin isabetli vuruşu maçın skorunu belirledi — 2-2.

Böylece Manchester City kendi sahasında galibiyet alamadı. Abdukodir Husanov ise karşılaşmayı yedek kulübesinde geçirdi.

Arsenal de kendi sahasında galibiyete ulaşamadı

Haftanın bir diğer dikkat çeken mücadelesi Londra'da yaşandı. Arsenal ve Borussia Dortmund 1-1 berabere kaldı.