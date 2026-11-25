Husanov'suz Manchester City Napoli'yi yenemedi: Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm sonuçlar
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasındaki önemli karşılaşmalardan biri Manchester'da oynandı. Manchester Citykendi sahasında Napoli ile 2-2 berabere kaldı. Özbek savunma oyuncusu Abdukodir Husanov ise bu maçta forma giymedi ve yedek kulübesinde kaldı. Londra'da Arsenal de Borussia Dortmund ile puanları paylaştı.
Manchester Cityiki kez geriye düştüğü maçta mağlubiyetten kurtuldu
Etihad Stadyumu'ndaki mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda ise seyirciler dört gole tanıklık etti.
55. dakikada Rasmus Højlund, Napoli'yi öne geçirdi. 67. dakikada Ayyoub Bouaddi, Manchester City'nin beraberlik golünü atarak dengeyi sağladı.
Ancak 76. dakikada Noa Lang konuk ekibi tekrar öne geçirdi. Manchester ekibi 86. dakikada mağlubiyetten kurtuldu: Rayan Cherki'nin isabetli vuruşu maçın skorunu belirledi — 2-2.
Böylece Manchester City kendi sahasında galibiyet alamadı. Abdukodir Husanov ise karşılaşmayı yedek kulübesinde geçirdi.
Arsenal de kendi sahasında galibiyete ulaşamadı
Haftanın bir diğer dikkat çeken mücadelesi Londra'da yaşandı. Arsenal ve Borussia Dortmund 1-1 berabere kaldı.
10. dakikada Viktor Gyökeres ev sahibini öne geçirdi. İkinci yarıda, 55. dakikada Maximilian Beier beraberlik golünü atarak Alman ekibine önemli bir puan kazandırdı.
Sonuç olarak her iki kulüp de birer puanla yetindi. Puan durumunda Arsenal 11 puanla beşinci, Borussia ise 10 puanla yedinci sırada kaldı.
Como ve Leipzig'den önemli galibiyetler
İtalya'da Como, AEK'yı konuk etti ve 1-0 kazandı. Karşılaşmadaki tek gol 57. dakikada Luis Milla'dan geldi. Bu galibiyet Como'nun puanını 12'ye çıkarmasını ve puan durumunda üçüncü sırayı korumasını sağladı.
Almanya'da ise Leipzig, Lens'i 3-1 mağlup etti. David Raum 6. dakikada perdeyi açarken, Antonio Nusa 9. dakikada farkı ikiye çıkardı. 58. dakikada Matteo Yudol, Lens'in tek golünü kaydetti. Nusa 90+4. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak maça noktayı koydu.
Betis ve Porto da deplasmanda kazandı
Haftanın diğer maçlarında Real Betis, deplasmanda Slovan'ı 2-0 mağlup etti. Cedric Hernandez 43 ve 57. dakikalarda attığı gollerle duble yaptı.
Porto ise Feyenoord deplasmanında tek golle kazandı. Karşılaşmadaki tek gol 2. dakikada Otavio Targallin'in kendi kalesine attığı golle geldi.
Ayrıca Galatasaray, Aston Villa'yı 1-0 yenerken, Bodo/Glimt ise LASK'ı 1-0 mağlup etti. Haftanın en farklı galibiyetini ise Real Madrid aldı: Madrid ekibi PSV'yi 5-1 yendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta sonuçları
Manchester City — Napoli 2:2
Arsenal — Borussia Dortmund 1:1
Como — AEK 1:0
Leipzig — Lens 3:1
Slovan — Real Betis 0:2
Feyenoord — Porto 0:1
Galatasaray — Aston Villa 1:0
Bodo/Glimt — LASK 1:0
Real Madrid — PSV 5:1
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