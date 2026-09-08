Şampiyonlar Ligi başlangıcında gol yağmuru: Aston Villa Belçika'da geri dönüşle kazandı

2026/2027 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonu, 1. hafta maçlarıyla heyecan verici ve sürpriz sonuçlarla resmen başladı. Kıtanın en büyük kulüp turnuvasındaki ilk iki karşılaşma sona erdi ve taraftarlara gerçek bir futbol draması sundu. İngiliz ekibi Aston Villa, Belçika deplasmanında Club Brugge ile gollü ve kıran kırana bir mücadele verirken, Yunanistan'da ise ev sahibi AEK, Avusturya temsilcisi LASK'ı ağırladı. Peki, Belçika'da 5 golün atıldığı maçı kim kazandı ve Atina'daki mücadelenin kaderini hangi dakika belirledi? Yazının sonunda ise ana merak konusu olan gollerin sahipleri ve takımların tam kadroları hakkındaki tüm detayları açıklayacağız.

Belçika'da 5 gollü drama ve İngilizlerin önemli başarısı

Club Brugge sahasındaki karşılaşma, ilk dakikalardan itibaren açık ve hücum ağırlıklı bir tempoda geçti:

Hızlı gol düellosu: Maçın henüz 11. dakikasında John McGinn skoru açarken, ev sahibinden Vetlesen 19. dakikada farkı eşitledi;

İlk yarıdaki belirleyici vuruşlar: Buendia'nın 22. ve Jackson'ın 43. dakikada attığı goller, İngiliz devini soyunma odasına rahat bir üstünlükle götürdü;

Penaltı ve heyecan: İkinci yarıda pes etmeyen Belçikalılar, 61. dakikada Tresoldi'nin penaltı golüyle farkı bire indirdi ancak Aston Villa 3-2'lik skorla kritik bir deplasman galibiyetini korumayı başardı.

Maç sonu analizlerinde, "Avrupa kupalarında her deplasman maçında 3 puan almak, puan durumu dengesi için belirleyici bir rol oynuyor" ifadeleri yer aldı.

Atina'da sert mücadele ve minimal galibiyet

Günün ikinci karşılaşmasında Yunan temsilcisi, kendi sahasındaki avantajı iyi kullandı:

Marin'in belirleyici vuruşu: AEK ile LASK arasındaki maçın kaderi 21. dakikada belirlendi; Marin'in attığı tek gol, ev sahibine altın değerinde üç puan kazandırdı;

Avusturyalıların sonuçsuz atakları: LASK, dengeyi sağlamak için ne kadar çabalasa da Yunan ekibinin disiplinli savunmasını aşamadı ve maç AEK'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Ana sonuçlar ve maç protokolü

Taraftarların en çok merak ettiği konu, maçların resmi protokolü ve sahaya çıkan oyuncuların listesidir. En önemli sonuç ve özet şudur ki, Club Brugge – Aston Villa (2-3) maçında golleri ev sahibinden Vetlesen (19) ve Tresoldi (61, penaltı), konuk ekipten ise McGinn (11), Buendia (22) ve Jackson (43) kaydetti. İngiliz ekibinde Suzuki, Lindelöf, Torres, Wan-Bissaka, Gomez, Hemmings ve Kamara gibi lider oyuncular tam süre görev aldı. İkinci maçta ise AEK, 21. dakikadaki golle LASK'ı 1-0 mağlup ederek turnuvaya moralli bir başlangıç yaptı.

Sizce, Aston Villa'nınBelçika'daki bu zorlu ve gollü galibiyeti, takımın bu sezonki play-off şansını nasıl etkiler? İlk haftanın bu sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve bu önemli futbol haberini tüm spor severlere ulaştırın!