Şampiyonlar Ligi'nde Kritik Kura: 7 Eşleşme Belli Oldu

·81·Spor
Şampiyonlar Ligi'nde Kritik Kura: 7 Eşleşme Belli Oldu

2026/27 Şampiyonlar Ligi elemelerinin en kritik aşaması için kura çekildi. 3 Ağustos'ta İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen törende, lig aşamasına taşıyacak yedi play-off eşleşmesi belirlendi.

Bazı katılımcılar henüz kesinleşmedi: Üçüncü eleme turunun ilk maçları 4-5 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 11 Ağustos'ta oynanacak. Bu nedenle kura sonuçlarında bazı takımların isimleri "/" işaretiyle gösterildi.

Kairat'ın AEK'ya giden yolu

Kazakistan temsilcisi Kairat, öncelikle üçüncü eleme turunda Bulgaristan'ın Levski takımını geçmek zorunda. Bu eşleşmenin galibi, play-off turunda Yunanistan'ın AEK kulübüyle karşı karşıya gelecek.

Kairat'ın ilk görevi kolay değil: 4 Ağustos'taki ilk maç Sofya'da, 11 Ağustos'taki rövanş karşılaşması ise Almatı'da oynenecek. Yalnızca iki maçın sonucuna göre üstün gelen taraf, AEK ile lig aşaması bileti için mücadele edecek.

Sabah'ın da tarihi fırsatı var

Azerbaycan kulübü Sabah, üçüncü turda Danimarka'nın Aarhus takımıyla kozlarını paylaşacak. Bu mücadelenin galibi, play-off'ta Hapoel Be'er Sheva — Kızılyıldız eşleşmesinden çıkacak olan takımla oynayacak.

Böylece Sabah'ın Şampiyonlar Ligi'nin ana aşamasına kalması için önünde iki engel kaldı: Önce Danimarka ekibini, ardından da İsrail veya Sırbistan şampiyonunu mağlup etmesi gerekecek.

Celtic'in rakibi doğrudan belli

Kuradaki en net eşleşmelerden biri Celtic ile LASK arasındaki mücadele. İki kulüp üçüncü eleme turunda yer almayacak ve hazırlıklarını doğrudan play-off karşılaşmalarına odaklayabilecek.

İskoç kulübü geçen sezon tam da bu aşamada Kairat engeline takılmıştı. Şimdi Celtic, Avusturya temsilcisi karşısında geçen yılki başarısızlığın tekrarlanmaması için mücadele edecek.

Şampiyonlar Yolu'ndaki tüm eşleşmeler

Ülke şampiyonlarının yer aldığı güzergahta beş play-off eşleşmesi oluştu:

Play-off eşleşmeleri

Levski / Kairat — AEK

Celtic — LASK

Dinamo Zagreb / Kauno Zalgiris — Viking

Mjallby / Slovan Bratislava — Ararat-Armenia / Celje

Hapoel Be'er Sheva / Kızılyıldız — Aarhus / Sabah

Bu güzergahtan üçüncü turdan altı galip çıkacak, dört takım ise turnuvaya doğrudan play-off'tan dahil olacak. Sonuç olarak beş kulüp lig aşamasına katılmaya hak kazanacak.

Lig Yolu'nda dev isimler karşılaşabilir

Kendi ulusal liginde birinci sırayı almadan, üstün derecelerle turnuvaya katılan kulüpler için ayrı bir Lig Yolu oluşturuldu.

Bu güzergahta aşağıdaki eşleşmeler şekillendi:

Play-off eşleşmeleri

Fenerbahçe / Sturm Graz — Sparta Prag / Lyon

Olympiakos / NEC Nijmegen — Union Saint-Gilloise / Bodø/Glimt

Burada özellikle Fenerbahçe, Lyon ve Sparta Prag'ın yer alabileceği güzergah büyük ilgi uyandırıyor. Ancak bu takımların play-off'a kalabilmek için öncelikle üçüncü eleme turundaki rakiplerini yenmesi şart.

Yedi bilet nasıl dağıtılacak?

2026/27 Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 36 takım mücadele edecek. Bunların 29'u doğrudan bilet alırken, kalan yedi kontenjan eleme play-off'ları aracılığıyla doldurulacak.

  • Şampiyonlar Yolu'ndan — 5 takım;

  • Lig Yolu'ndan — 2 takım çıkacak.

Play-off'ta elenen kulüpler Avrupa kupasız kalmayacak. Doğrudan Avrupa Ligi'nin lig aşamasına dahil edilecekler.

Kritik maçlar ne zaman oynanacak?

Play-off turu iç saha ve deplasman sistemine göre oynanacak:

Aşama

Tarihler

İlk maçlar

18–19 Ağustos

Rövanş maçları

25–26 Ağustos

Lig aşaması kura çekimi

27 Ağustos

İki maç sonucunda genel skorda üstün gelen takım Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına yükselecek.

Büyük heyecan henüz başlamadı

Kura play-off rotalarını belirledi ancak yedi eşleşmeden sadece Celtic — LASK mücadelesinde her iki katılımcı kesin. Kalan altı eşleşmenin en az bir tarafı üçüncü eleme turundan sonra belli olacak.

Orta Asya ve Azerbaycanlı futbolseverlerin ana odak noktası Kairat ve Sabah olacak. İki kulüp sonraki engelleri aşarsa, Avrupa kulüp futbolunun en büyük organizasyonunun lig aşamasına çok yaklaşacak.

Sizce Kairat veya Sabah'tan hangisi Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalmaya daha yakın? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve haberi Telegram veya diğer sosyal ağlarda spor severlerle paylaşın!

KairatAEKCelticSabahLASK
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Chelsea transfer politikasını değiştirerek deneyimli futbolcuları kadrosuna katıyorChelsea transfer politikasını değiştirerek deneyimli futbolcuları kadrosuna katıyorBugün, 02:11Neymar, Santos'a Remo karşısındaki kritik maçta yardımcı olacakNeymar, Santos'a Remo karşısındaki kritik maçta yardımcı olacakBugün, 01:58Chelsea, Marc Cucurella'nın yerine Pep Chavarría'yı transfer ettiChelsea, Marc Cucurella'nın yerine Pep Chavarría'yı transfer ettiBugün, 01:58Bernardo Silva, Real Madrid'e transfer olma nedenlerini açıkladıBernardo Silva, Real Madrid'e transfer olma nedenlerini açıkladıBugün, 00:50Marcus Rashford transferi: Fenerbahçe İngiliz futbolcuyla ciddi şekilde ilgileniyorMarcus Rashford transferi: Fenerbahçe İngiliz futbolcuyla ciddi şekilde ilgileniyorBugün, 00:13RB Leipzig yetkilisi Yan Diomande'nin transferiyle ilgili haberleri yalanladıRB Leipzig yetkilisi Yan Diomande'nin transferiyle ilgili haberleri yalanladıDün, 23:59
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor