9 gollü gerilim ve Barcola'dan hat-trick: Liverpool Avusturya'da şov yaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi genel lig aşamasının 2. haftasında İngiliz ekibi Liverpool Avusturya deplasmanında tam bir gol şöleni yaşattı. Avusturya şampiyonu LASK konuk olan Merseyside ekibi, toplam 9 golün atıldığı büyük çekişmeye sahne olan maçta 6:3 skorla parlak bir galibiyet elde etti.

Ayrıca turnuvanın yeni ekiplerinden Cesc Fàbregas yönetimindeki İtalyan temsilcisi Como, Rotterdam'da Feyenoord engelini aşamadı.

Avusturya'da fırtına: Barcola'dan hat-trick ve 9 gol

LASK ile Liverpool arasındaki mücadele, hücum futbolu tutkunları için gerçek bir hediye oldu:

Barcola'nın kusursuz oyunu: Liverpool formasıyla parlayan Barcola, takımdaki ilk gollerini atarak hat-trick yaptı (24, 37 ve 66. dakikalar);

Hücumcu Merseyside ekibi: İngiliz ekibinde ayrıca Araujo (22), Jeremie Frimpong (51) ve genç forvet Koumas (72) birer gol atarak farkın açılmasını sağladı;

LASK'ın dirençli yanıtları: Ev sahibi ekip pes etmedi; oyuna sonradan giren Ljubicic (63) ve Flecker'in hızlı dublesi (74, 77) ile farkı azaltsalar da bu puan almaya yetmedi;

Puan durumunda yükseliş: İki maç sonunda 6 puana ulaşan Liverpool, averajla sadece PSG'nin gerisinde kalarak 2. sıraya yerleşti. LASK ise henüz puanla tanışamadı (32. sıra).

Rotterdam'da drama: Fàbregas'ın öğrencileri son dakikalarda yıkıldı

Hollanda'da oynanan ikinci karşılaşmada ise Cesc Fàbregas'ın çalıştırdığı Como, deplasmanda Feyenoord'a 2:3 mağlup oldu:

Hızlı başlangıç ve denge: Maçın 18. dakikasında Diao ile öne geçen Como'ya, iki dakika sonra Zechiel cevap verdi (1:1);

Belirleyici vuruşlar: İkinci yarıda Hadj Moussa ev sahibini öne geçirdi (52), 82. dakikada ise Como kalecisi Sanchez'in kendi kalesine attığı gol Rotterdam ekibinin galibiyetini perçinledi;

Son saniyelerde yanıt: Uzatma dakikalarında 90+3'te Douvikas farkı bire indirdi ancak İtalyan ekibinin beraberlik için zamanı yetmedi.

Bu sonuçların ardından Feyenoord puanını 3'e çıkararak 22. sıraya yükselirken, Como önceki haftadan gelen galibiyetiyle 7. sırada kaldı.