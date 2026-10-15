9 gollü gerilim ve Barcola'dan hat-trick: Liverpool Avusturya'da şov yaptı

·12·Spor
9 gollü gerilim ve Barcola'dan hat-trick: Liverpool Avusturya'da şov yaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi genel lig aşamasının 2. haftasında İngiliz ekibi Liverpool Avusturya deplasmanında tam bir gol şöleni yaşattı. Avusturya şampiyonu LASK konuk olan Merseyside ekibi, toplam 9 golün atıldığı büyük çekişmeye sahne olan maçta 6:3 skorla parlak bir galibiyet elde etti.

Ayrıca turnuvanın yeni ekiplerinden Cesc Fàbregas yönetimindeki İtalyan temsilcisi Como, Rotterdam'da Feyenoord engelini aşamadı.

Avusturya'da fırtına: Barcola'dan hat-trick ve 9 gol

LASK ile Liverpool arasındaki mücadele, hücum futbolu tutkunları için gerçek bir hediye oldu:

  • Barcola'nın kusursuz oyunu: Liverpool formasıyla parlayan Barcola, takımdaki ilk gollerini atarak hat-trick yaptı (24, 37 ve 66. dakikalar);

  • Hücumcu Merseyside ekibi: İngiliz ekibinde ayrıca Araujo (22), Jeremie Frimpong (51) ve genç forvet Koumas (72) birer gol atarak farkın açılmasını sağladı;

  • LASK'ın dirençli yanıtları: Ev sahibi ekip pes etmedi; oyuna sonradan giren Ljubicic (63) ve Flecker'in hızlı dublesi (74, 77) ile farkı azaltsalar da bu puan almaya yetmedi;

  • Puan durumunda yükseliş: İki maç sonunda 6 puana ulaşan Liverpool, averajla sadece PSG'nin gerisinde kalarak 2. sıraya yerleşti. LASK ise henüz puanla tanışamadı (32. sıra).

Rotterdam'da drama: Fàbregas'ın öğrencileri son dakikalarda yıkıldı

Hollanda'da oynanan ikinci karşılaşmada ise Cesc Fàbregas'ın çalıştırdığı Como, deplasmanda Feyenoord'a 2:3 mağlup oldu:

  • Hızlı başlangıç ve denge: Maçın 18. dakikasında Diao ile öne geçen Como'ya, iki dakika sonra Zechiel cevap verdi (1:1);

  • Belirleyici vuruşlar: İkinci yarıda Hadj Moussa ev sahibini öne geçirdi (52), 82. dakikada ise Como kalecisi Sanchez'in kendi kalesine attığı gol Rotterdam ekibinin galibiyetini perçinledi;

  • Son saniyelerde yanıt: Uzatma dakikalarında 90+3'te Douvikas farkı bire indirdi ancak İtalyan ekibinin beraberlik için zamanı yetmedi.

Bu sonuçların ardından Feyenoord puanını 3'e çıkararak 22. sıraya yükselirken, Como önceki haftadan gelen galibiyetiyle 7. sırada kaldı.

LiverpoolLASKComoFeyenoordŞampiyonlar Ligi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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