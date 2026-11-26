UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 5. hafta karşılaşmaları, kıran kırana mücadelelere ve sürpriz sonuçlara sahne olmaya devam ediyor. Haftanın merkez maçlarında PSG kendi sahasında Roma ile, Manchester Unitedise Lizbon'da Sporting ile aynı skorla — 2:2 berabere kaldı. Liverpool deplasmanda Club Brugge'ü farklı skorla mağlup ederken, Bayern Münih Fransa'da Lille'e boyun eğdi.

Haftanın öne çıkan sonuçları ve puan durumu

Karşılaşma Skor Goller Puan Durumu PSG — Roma 2:2 Zabarnyi (31'), Dembele (62' pen.) — Hermoso (5'), Malen (78' pen.) PSG — 2. sıra (13 puan) Roma — 25. sıra (5 puan) Sporting — Man Utd 2:2 Luis Suarez (33' pen., 80') — Fernandes (48' pen., 50') Sporting — 9. sıra (10 puan) Man Utd — 19. sıra (7 puan) Lille — Bayern Münih 2:1 Ueda (62'), Pavlovic (65' k.k.) — Upamecano (15') Bayern Münih — 15. sıra (8 puan) Club Brugge — Liverpool 0:3 Isak (12', 82'), Wirtz (79') Liverpool — 5. sıra (12 puan) Inter — Stuttgart 2:0 Sucic (57' pen.), Lautaro Martinez (74') Inter — 12. sıra (9 puan) Stuttgart — 17. sıra (7 puan) Atletico Madrid — Viking 2:0 Sörloth (19'), Alvarez (24') —

Önemli maçların detayları ve takım kadroları

PSG — Roma (2:2): Paris'teki mücadelede Hermoso 5. dakikada Roma'yı öne geçirdi. Zabarnyi (31') ve penaltıdan Dembele (62') ev sahibini öne geçirse de, 78. dakikada Malen penaltıdan attığı golle Roma'ya puanı getirdi. PSG: Safonov, Zabarnyi, Ruiz, Akliouche, Mayulu (Godts, 67), Nuno Mendes (Zaire-Emery, 59), Pacho, Vitinha, Neves (Hernandez, 79), Ferran Torres (Dembele, 59). Roma: Svilar, Ndicka, Castro (Dybala, 63), De Roon, Mancini (Gilardi, 67), Hermoso, Molina (Malen, 67), Kone (Cristante, 62), França, Pisilli, Soule (Lulli, 83). Sarı kartlar: Mancini (41'), França (60').

Sporting — Man Utd (2:2): Lizbon'daki dramatik maçta Luis Suarez duble yaptı (33' pen., 80'). Kırmızı Şeytanlar'da ise Bruno Fernandes iki dakika içinde iki gol attı (48' pen., 50'). Maçın sonunda (90+3') Tielemans ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Sporting: Silva, Fresneda, Quaresma (Ba, 76), Inacio, Araujo, Altimira, Andersen, Doumbia (Irankunda, 76), Catamo (Salazar, 68), Guilherme, Luis Suarez (Ioannidis, 86). Man Utd: Lammens, Yoro, Maguire, Martinez, Mazraoui (Dalot, 64), Mainoo, Amad Diallo (Lacey, 77), Fernandes (Mount, 90+2), Mbeumo (Andrey Santos, 90+2), Zirkzee (Dorgu, 64). Sarı kartlar: Quaresma (53'), Irankunda (87') — Lammens (32'), Tielemans (40').

Lille — Bayern Münih (2:1): Münih ekibi Upamecano'nun 15. dakikadaki golüyle devreye önde girdi. Ancak ikinci yarıda Ueda (62') ve Pavlovic'in kendi kalesine attığı gol (65') Fransız kulübüne galibiyeti getirdi. Lille: Chevalier, Guffey, Alexsandro, Verdonk (Perrod, 90+2), Andre, Bentaleb, Mukau, Haraldsson (Giroud, 87), Mbappe, Ueda (Onal, 77). Bayern Münih: Urbig, Min-jae (Tah, 90+2), Upamecano, Braun, Ito (Binder, 76), Kimmich, Carl, Stanisic (Luis Diaz, 76), Laimer, Bischof (Musiala, 76), Pavlovic. Sarı kartlar: Ancelotti (59') — Laimer (53').

Club Brugge — Liverpool (0:3): Merseyside ekibi Belçika'da rakibine şans tanımadı. Alexander Isak duble yaparken (12', 82'), Florian Wirtz 79. dakikada skoru belirledi. Club Brugge: Sommer, Sabbe, Spileers, Mechele, Seys (Dams, 89), Potts, Fobres, Vetlesen (Vermant, 75), Vanaken, Lemaréchal (Diakhon, 75), Tresoldi. Liverpool: Alisson, Araujo, Gakpo, Kerkez, Frimpong, Wirtz, Nyoni (Mac Allister, 73), Munoz (Ngumoha, 42), Szoboszlai, Isak (Chambers, 86), Barcola (Koumas, 86). Sarı kart: Iraola (63').

Inter — Stuttgart (2:0) ve Atletico Madrid — Viking (2:0): Milano'da Sucic'in penaltısı (57') ve Lautaro Martinez'in golü (74') Inter'e 3 puanı getirdi. Madrid'de ise Atletico, Sörloth (19') ve Alvarez'in (24') golleriyle Viking'i geçti. Inter: Josep Martinez, Bisseck, Bastoni (Dimarco, 41), Akanji, Sucic, Barella, Mkhitaryan (Jones, 69), Spence, Carlos Augusto, Esposito, Thuram (Lautaro Martinez, 69). Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Hancko, Grimaldo, Le Normand, Pubill, Koke (Hjulmand, 68), Kang-in (David, 57), Baena (Barrios, 46), Sörloth (Mendoza, 71), Alvarez (Simeone, 57).



Sizce 5. haftanın en büyük sürprizi Bayern Münih'in Lille'e yenilmesi mi, yoksa Manchester United'ın Lizbon'da galibiyeti kaçırması mı?

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