Royale Union SG - Real Sociedad: Kadrolar ve canlı anlatım
UEFA Avrupa Ligi kapsamındaki Royale Union SG - Real Sociedad karşılaşması 15 Ekim, saat 21:45'te (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında yaşananlar canlı anlatım ile güncellenecektir.
Royale Union SG ilk 11'i: 12. Koffi H., 9. Biondich M., 4. Chibani N., 11. Guilherme Smith, 55. Havenaar N., 38. Mofokeng R., 28. Olaru D., 27. Patrice L., 29. Sylla M., 6. Van De Perre K. (kaptan), 23. Zeneli B.
Royale Union SG yedekleri: 20. Akino D., 1. Chambayere V., 21. De Royeve D., 39. Hamutahar Y., 18. Kavlashvili G., 32. Keita S., 43. Tshilanda D.
Royale Union SG teknik direktörü: Hubert D.
Real Sociedad ilk 11'i: 13. Marrero U., 17. Gomez S., 4. Gorrochategui J., 11. Guedes G., 21. Herrera Y., 6. Martin J., 12. Ochieng J., 10. Oyarzabal M. (kaptan), 19. Sarr M., 24. Sucic L., 5. Zubeldia I.
Real Sociedad yedekleri: 7. Barrenetxea A., 22. Fort H., 14. Kubo T., 29. Marchal A., 15. Marin P., 3. Munoz A., 9. Oskarsson O., 16. Pacheco J., 1. Remiro A., 18. Soler C., 8. Turrientes B., 23. Zakharyan A.
Real Sociedad teknik direktörü: Matarazzo P.
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