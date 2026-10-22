Kauno Zalgiris — Brann: kadrolar ve canlı anlatım

36 İvan Fioliç (FK Kauno Žalgiris), rakip oyunculardan birini yere düşürdüğü için hakem Pavle İliç'ten sarı kart gördü.

36 Pavle Ilić, Noah Holm'ün (Brann) sert faulüne sessiz kalamadı ve düdüğünü çaldı.

35 Kristian Mani Ingason (Brann) rakibine sert oynadığı için faul yaptı.

32 Niklas Castro (Brann) takım arkadaşını bulmak için merkeze pas vermek istedi, ancak rakip defans oyuncusu topu keserek tehlikeyi önledi.

32 Brann paslaşarak köşe vuruşu kullandı.

31 Joachim Soltvedt (Brann) kaleye sert bir şut çekti ancak savunma oyuncusu fedakarca topu bloke etti. Top dışarı çıktı ve köşe vuruşu kararı verildi. Brann rakip kale önünde tehlikeli bir pozisyon yaratma şansı yakalayacak.

30 Fabien Ourega (FK Kauno Zalgiris) kendine boş alan yarattı ve ceza sahasına ortalamaya çalıştı. Ancak savunma oyuncusu kritik anda ayağını sokarak topu uzaklaştırdı.

30 Brann köşe vuruşundan gol bulma şansı yakaladı ancak savunma topu uzaklaştırdı.

29 Niklas Castro (Brann) ceza sahasına ortaladı ancak savunma uzaklaştırdı. Hakem düdüğünü çaldı, Brann köşe vuruşu kullanacak.

28 Ceza sahasına yapılan ortada Jonas Torsvik (Brann) kafayı vurdu, ancak Tomas Švedkauskas harika bir kurtarışla gole izin vermedi.

27 Maç: Kauno Zalgiris - Brann. Skor: 1-2. Topla oynama oranı – 28:72.

25 Joachim Soltvedt ceza sahasına harika bir orta yaptı. Noah Holm (Brann) toza ulaştı ve yakın mesafeden kafa vuruşuyla topu sağ direğin dibine gönderdi, Tomas Švedkauskas çaresiz kaldı. Golcülük içgüdüsünü gösterdi - harika bir vuruş. Skor 1:2.

22 Joachim Soltvedt (Brann) net bir pası kontrol etti, ceza sahası çizgisine yakın yerde kendine alan yarattı ancak kaleyi bulmayan şutu üst direğin çok üzerinden auta gitti.

21 Joachim Soltvedt (Brann) için ofis bayrağı kalktı!

20 Brann oyununu buluyor gibi görünüyor ve topun kontrolünü ele aldı. Yeni hücum fırsatları yaratmak için uygun anı bekliyorlar.

18 Jonas Torsvik (Brann) harika bir pası aldı ve büyük bir fırsatı harcadı, ceza sahası içinden yaptığı vuruş sağ direğin az farkla dışına gitti.

16 İvan Fiolj (FK Kauno Žalgiris) ceza sahasına ortaladı ancak top kaleci Simen Nilsen'e çok yakın gitti ve kaleci topu kontrol etti.

14 Niklas Castro (Brann) ceza sahası dışından gelişine kalenin merkezine doğru yerden bir şut çıkardı, ancak Tomas Švedkauskas buna hazırdı ve topu rahatlıkla kontrol etti.

12 Leo Ribeiro (Kauno Zalgiris) köşe vuruşundan topu ceza sahasına gönderiyor.

12 Renan Oliveira (Kauno Žalgiris) kale önünde çok dikkatli hareket etti ve topu vücuduyla kalecinin arkasına göndererek sıra dışı bir gole imza attı. Durumu 1:1 yaptı.

11 Leo Ribeiro (Kauno Zalgiris) ceza sahasına ortaladı, ancak savunma uzaklaştırdı. Top taca/kurşuna çıktı. Kauno Zalgiris korner kullanacak.

9 Kauno Zalgirisli futbolçular topu kontrol ediyor ve birbirlerine kısa paslar veriyorlar. Savunmada boşluklar açılmasını bekliyorlar.

7 Niklas Castro (Brann) Tomas Svedkauskas'ı çalımlayıp penaltıyı kalenin tam ortasına gönderdi!

7 Niklas Castro (Brann) sorumluluğu üstleniyor ve topu çoktan hazırlıyor.

6 VAR kararı geliyor. Evet, bu bir penaltı!

5 Hakem Pavle Ilić VAR işaretini yaptı ve penaltı olup olmadığını incelemek üzere monitöre doğru yöneldi. Bakalım ne olacak!

4 Anton Tolordava (FK Kauno Zalgiris) ceza sahası içinde topa elle müdahale etmiş gibi göründü ancak hakem en iyi pozisyonda değildi. Bakalım nasıl bir karar verecek.

3 Jakob Lungvig Sørensen (Brann) kalete önünde kendine boş alan yarattı ve serbest vuruştan gelen topa kafayı vurdu. İsabetli vuruşu sol alt köşeye gidebilirdi ancak Tomas Švedkauskas harika bir refleksle topu çıkardı.

2 Pavle Ilić pozisyonu net bir şekilde görüyor ve Gratas Sirgėdas'ın (FK Kauno Žalgiris) faul yaptığını belirledi.

1 Oyuncular sahaya çıktı ve maç başlamak üzere. Kauno Zalgiris maça başlama vuruşuyla başlayacak.

1 Maç yeni başladı.

21:46 Oyuncular sahaya çıktı ve maç başlamak üzere. Kauno Zalgiris maça başlama vuruşuyla başlayacak.

21:45 Günün maçının baş hakemini takdim edelim, kendisi Pavle İliç.

21:45 Maç detaylarında, karşılaşma başlamadan önce takım kadrolarını inceleyebilirsiniz.