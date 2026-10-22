Kauno Zalgiris — Brann: kadrolar ve canlı anlatım
Konferans Ligi kapsamındaki Kauno Zalgiris — Brann karşılaşması 22 Ekim, 21:45'te (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında önemli anlar canlı anlatımla güncellenecektir.
Kauno Zalgiris ilk 11'i: 55. Svedkauskas T., 45. Mutashi Dj., 77. Lekiatas R., 3. Tolordava A., 37. Iyobosa Edokpolor N., 20. Kalik A., 70. Urega F., 17. Fiolich I., 10. Sirgedas G. (kaptan), 15. Leo Ribeiro, 19. Renan Oliveira.
Kauno Zalgiris yedekleri: 7. Benshaib A., 24. Burba M., 27. Debeljuh G., 23. Hernandez A., 8. Karashima Y., 62. Kastrati L. II., 9. Krekovic L., 22. Mikelionis D., 47. Pocius V., 14. Slivka V., 74. Uzkurnis A.
Kauno Zalgiris teknik direktörü: Sopic Z.
Brann ilk 11'i: 12. Nilsen S., 15. Torsvik J., 3. Knudsen F. (kaptan), 18. Sorensen J., 17. Soltvedt J., 10. Ingason K. M., 25. Wassberg N., 19. Gudmundsson E., 22. Magnusson S., 29. Holm N., 9. Castro N.
Brann yedekleri: 2. Kornvig L., 20. Dragsnes V., 1. Dyngeland M., 16. Eriksen K., 11. Finne B., 43. Haugen B., 36. Hellesoy H. M., 39. Legreid J., 23. Pedersen T., 41. Wilhelmsen A.
Brann teknik direktörü: Horneland E.
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