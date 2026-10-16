Atalanta ve Brighton, Konferans Ligi'ne farklı galibiyetlerle başladı
Avrupa Konferans Ligi grup aşamasının 1. haftasında turnuvanın favorileri, taraftarlarını parlak ve gollü maçlarla sevindirdi. İtalyan ekibi Atalanta Bergamo'da Kıbrıs temsilcisine şans tanımazken, İngiltere'de Brighton rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Danimarka'da ise Kopenhag, Portekiz'in köklü kulübü Braga'yı farklı mağlup etti.
Atalanta işi ilk yarıda bitirdi: 3:1
İtalyan kulübü, Pafos karşısında maça oldukça aktif başladı ve karşılaşmanın kaderini ilk 45 dakikada belirledi:
1. dakikada hızlı gol: Maçın başlar başlamaz Elif Elmas skoru açarak hızlı golün sahibi oldu;
İlk yarıdaki hücum gücü: 18. dakikada Raspadori farkı ikiye çıkarırken, 44. dakikada Gianluca Scamacca skoru 3:0'a getirdi;
Konuk ekibin tek golü: Maçın sonlarına doğru (88. dakika) Biel'in attığı gol, Pafos'u mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.
Atalanta — Pafos 3:1
Goller: Elmas (1), Raspadori (18), Scamacca (44) — Biel (88).
Atalanta: Carnesecchi, Kolašinac, Zappacosta, Christensen (Jevinson, 80), Bernasconi, Raspadori (De Ketelaere, 21), Pašalić (Ederson, 67), Gaetano, Elmas, Zalewski (Samardžić, 67), Scamacca.
Brighton, İngiltere'de Kauno Žalgiris ağlarına 4 gol gönderdi
İngiltere Premier League temsilcisi Brighton, Litvanya ekibini ağırladığı maçta üstün bir oyunla 4:0 galip geldi:
Rutter'den duble: Maçın yıldızı olan Georginio Rutter, 41 ve 53. dakikalarda iki kez rakip fileleri sarstı;
Farklı skor: İlk yarının sonunda (45. dakika) Hinshelwood ve 67. dakikada O'Riley'nin golleri, ev sahibi ekibe turnuvadaki ilk üç puanı farklı skorla getirdi.
Brighton — Kauno Žalgiris 4:0
Goller: Rutter (41, 53), Hinshelwood (45), O'Riley (67).
Brighton: Verbruggen, Boscali, Dunk (Vušković, 46), Costinha, Svoboda, Hinshelwood (David, 57), Groß (Ayari, 57), Malik, Osman, Rutter, O'Riley.
Cornelius'tan duble: Kopenhag, Braga'ya şans tanımadı
Danimarka başkentinde oynanan maçta Kopenhag, zorlu mücadelede Portekiz ekibi Braga'yı 3:0 mağlup etti:
İkinci yarıdaki etkinlik: Devre arasından sonra 49. dakikada Elyounoussi perdeyi açtı;
Cornelius'tan son nokta: Forvet Andreas Cornelius, 79 ve 86. dakikalarda attığı iki golle Portekizlilere karşı farklı galibiyeti perçinledi.
Kopenhag — Braga 3:0
Goller: Elyounoussi (49), Cornelius (79, 86).
Avrupa Konferans Ligi'nin 1. haftası, farklı skorlar ve güçlü kulüplerin güven veren başlangıçlarıyla akıllarda kaldı.
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