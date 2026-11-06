Özbek futbolunun Avrupa'daki sesi: Behruz Karimov Konferans Ligi'nde asist yaptı

·1·Spor
Özbek futbolunun Avrupa'daki sesi: Behruz Karimov Konferans Ligi'nde asist yaptı

UEFA Konferans Ligi 3. hafta maçında İsviçre temsilcisi Lugano, sahasında Litvanya ekibi Kauno Zalgiris takımını konuk etti ve 3-0'lık net bir skorla galibiyete ulaştı.

Bu karşılaşma Özbek futbolseverler için ayrı bir önem taşıyordu: Lugano forması giyen vatandaşımız Behruz Karimov Avrupa kupası maçındaki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti ve bir gol pası (asist) verdi.

İlk yarıda 'yıldırım' etkisi: Tüm goller 32 dakika içinde geldi

İsviçre ekibi maçın ilk dakikalarından itibaren kontrolü eline aldı ve oyunun kaderini daha ilk yarıda belirledi:

  • Erken goller: Ev sahibi ekip 11. dakikada Yanis Chiminyani'nin golüyle öne geçti. 13 dakika sonra, 24. dakikada tecrübeli oyuncu Ezjon Alioski farkı ikiye çıkardı (2-0);

  • Karimov'dan belirleyici pas: Maçın 32. dakikasında Behruz Karimov harika bir hücumu asistle süsledi ve onun pasını değerlendiren Daniel dos Santos rakip fileleri havalandırarak skoru 3-0'a getirdi;

  • Güvenli sonuç: İlk yarıda tüm sorulara yanıt veren Lugano, ikinci yarıda da üstünlüğünü korumayı başardı.

Lugano puan tablosunun mutlak lideri

Elde edilen bu farklı galibiyet, İsviçre kulübünü genel puan tablosunun zirvesine taşıdı:

  • Yüzde yüz başarı: Konferans Ligi genel aşamasındaki ilk 3 maçının tamamını kazanan Lugano, maksimum 9 puan topladı;

  • 1. sıra ve istikrar: İstikrarlı bir oyun sergileyen ekip, genel puan durumunda tek başına lider konumda.

Maç raporu: UEFA Konferans Ligi, 3. hafta

Lugano (İsviçre) – Kauno Zalgiris (Litvanya) 3-0 (3-0)

  • Goller: Yanis Chiminyani (11), Ezjon Alioski (24), Daniel dos Santos (32).

  • Asist: Behruz Karimov (32).

Özbek genç yeteneklerin Avrupa sahalarındaki bu emin adımları, milli futbolumuzun gelişimi için yeni ufuklar açıyor.

Behruz KarimovUEFA Konferans LigiLuganoÖzbek FutboluAvrupa Kupaları
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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