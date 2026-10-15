Brann — Lincoln Red Imps: kadrolar ve canlı anlatım
Konferans Ligi kapsamındaki Brann — Lincoln Red Imps karşılaşması 16 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında gelişmeler canlı anlatım üzerinden güncellenecektir.
Brann ilk 11'i: 12. Nilsen S., 9. Castro N., 19. Gudmundsson E., 10. Ingason K. M., 21. Kasanvirjo N., 3. Knudsen F. (kaptan), 22. Magnusson S., 23. Pedersen T., 17. Soltvedt Y., 18. Sorensen Y., 25. Vassberg N.
Brann yedekleri: 2. Kornik L., 20. Dragsnes V., 1. Dingeland M., 16. Eriksen K., 11. Finne B., 43. Haugen B., 36. Hellesoy H. M., 29. Holm N., 39. Legreyd Y., 15. Torsvik Y., 41. Wilhelmsen A.
Brann teknik direktörü: Horneland E.
Lincoln Red Imps ilk 11'i: 13. Hankins J., 5. Cardozo T., 66. Ersteling Y., 18. Garcia T., 9. Gomez K., 23. Jo, 8. Mandi, 21. Nano, 11. Romero Morillo A., 3. Routjens K., 22. Torrilla G. (kaptan).
Lincoln Red Imps yedekleri: 32. Alvarez F., 20. Britto E., 7. Casciaro L., 19. Flalhi Idrissi Y., 27. Hamm M., 2. Jolly E., 6. Lopez B., 10. Mula A., 1. Nauzet Santana, 4. Pinto N., 44. Toledano M.
Lincoln Red Imps teknik direktörü: Pavon.
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