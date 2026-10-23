UFC 333'te ateşli karşılaşma: Loner Kavanagh, Özbek nakavtçıya karşı yapılacak maç hakkında konuştu

·96·Spor
UFC 333'te ateşli karşılaşma: Loner Kavanagh, Özbek nakavtçıya karşı yapılacak maç hakkında konuştu

Karma dövüş sanatları (MMA) dünyasının en prestijli organizasyonu olan UFC turnuvalarında kazandığı parlak zaferlerle hayranların dikkatini çeken Özbek sporcu Ramazon Temirov sıradaki önemli sınavının eşiğinde.

Ülke temsilcimiz Abu Dabi'de düzenlenecek «UFC 333» turnuvası kapsamında İngiliz dövüşçü Loner Kavanaghile oktagonda karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesinde İngiliz sporcu, Özbek dövüşçünün yeteneğini, yumruk gücünü ve tehlikeli yönlerini özellikle vurguladı.

«13 ilk raunt nakavtı — bu gerçek bir seviye»

Loner Kavanagh, Ramazon Temirov'un rekorlarına ve oktagondaki agresif hareketlerine yüksek not verdi:

  • Rakibinden hayranlık: «Ramazon Temirov'un maçları bende çok güçlü bir izlenim bıraktı. Kariyerindeki 13 maçı ilk rauntta nakavtla bitirmek gerçekten şaşırtıcı ve harika bir sonuç;

  • Şov garantisi: Bu mücadelenin gerçekten üst düzeyde geçeceğini düşünüyorum. Hayranlar için izlemeye değer, oldukça heyecan verici ve şiddetli bir maç sunacağız», dedi İngiliz dövüşçü.

Kavanagh, Temirov'un güçlü yönlerini belirledi

İngiliz dövüşçü, Temirov'un kendine has dövüş stiline vurgu yaparak ona karşı hazırlığın önemini belirtti:

  • Yumruk gücü ve mesafe: «O, çok güçlü ve ağır yumrukları olan nakavtçı dövüşçüler kategorisine giriyor;

  • Saldırgan stil: Ramazon her zaman ileriye doğru hareket etmeyi, rakibine maksimum derecede yaklaşıp sert yumruklar yağdırmayı seviyor. Buna tamamen hazır olmam gerekiyor», diyerek sözlerini tamamladı Kavanagh.

Hızlı bitirişleri ve tavizsiz dövüşleri seven her iki sporcu arasındaki karşılaşmanın, «UFC 333» kartının en izlenesi ve dinamik maçlarından biri olması bekleniyor.

Ramazon TemirovUFC 333Loner KavanaghMMADövüş Sporları
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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