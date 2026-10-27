Mahmud Muradov ve Murodjon Ahmadaliyev, mağlup olan Ramazon Temirov'a destek verdi

24 Ekim'de Abu Dabi'de düzenlenen prestijli UFC 333 turnuvasında oktagona çıkan Özbek dövüşçü Ramazon Temirov İngiliz Lone Kavanagh karşısında çıktığı zorlu mücadelenin ilk raundunda teknik nakavtla mağlup oldu. Bu beklenmedik talihsizliğin ardından Özbek sporunun tanınmış isimleri, meslektaşlarını yalnız bırakmayarak ona açık destek ve güçlü bir moral verdiler.

Özellikle, eski UFC dövüşçüsü ve ünlü MMA ustası Mahmud Muradov ve profesyonel boksta eski dünya şampiyonu Murodjon Ahmadaliyev Ramazon Temirovile iletişime geçerek, mağlubiyetin büyük zaferlere giden yolda atılmış bir adım olduğunu vurguladılar.

«Sana inanıyorum»: Mahmud Muradov'dan samimi sözler

Yerel MMA yıldızı Mahmud Muradov, genç sporcunun potansiyelinden şüphe duymadığını belirterek, pes etmemesi gerektiğini hatırlattı:

Metanete çağrı: «Kardeşim, başını dik tut. Nasibinde olan şey senden hiçbir yere gitmez. Sana inancım tam. Sen mutlaka şampiyon olacaksın!», diyerek sporcuyu motive etti Muradov;

Spordaki gerçek: Muradov kendi tecrübelerinden yola çıkarak, üst düzey karma dövüş sanatlarında tek bir hatanın veya aceleciliğin sonucu belirleyebileceğini, ancak bu mağlubiyetin kariyerin sonu olmadığını ifade etti.

«Daha güçlü döneceksin»: Murodjon Ahmadaliyev'in yaklaşımı

Büyük ringlerde birçok zorlu maça çıkan usta boksör Murodjon Ahmadaliyev de Ramazon'a saygılarını ve iyi dileklerini iletti:

Sınavı sabırla karşılamak: «Mağlubiyet de zafer de Allah'tandır. İnşallah, daha güçlü döneceksin», diye yazdı boksör sosyal medya hesabında;

Manevi dayanışma: Bu tür mesajlar, Özbek dövüş dünyasında sporcular arasındaki dostluk bağlarının ve karşılıklı desteğin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor.

UFC 333 turnuvasında ilk raundda yaşanan teknik nakavt, Ramazon Temirov için kariyerindeki önemli derslerden biri oldu. Spor camiasının ve milyonlarca hayranın dayanışması, genç sporcunun gelecek maçlarda oktagona daha soğukkanlı, taktiksel açıdan mükemmel ve daha güçlü bir sporcu olarak dönmesine zemin hazırlıyor.