UFC 333: Ramazon Temirov Abu Dabi'de kafese giriyor — tam kart ve saatler

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UFC 333: Ramazon Temirov Abu Dabi'de kafese giriyor — tam kart ve saatler

Bugün, 24 Ekim günü BAE'nin başkenti Abu Dabi'de dünya MMA severlerinin ve Özbekistanlı hayranların merakla beklediği numaralı UFC 333 turnuvası düzenleniyor.

Gecenin programında iki şampiyonluk maçı, ağır sıklet mücadelesi ve vatandaşımız Ramazon Temirov katılımıyla çok önemli bir karşılaşma yer alıyor.

Bizim için ana karşılaşma: Ramazon Temirov ilk 10'daki rakibine karşı

Turnuvanın önem derecesine göre üçüncü ana maçında Özbekistanlı dövüş sanatçısı Ramazon Temirov (№10) kafese çıkıyor:

  • Rakip durumu: Vatandaşımıza sinek sıklet sıralamasında 6. sırada yer alan tehlikeli İngiliz dövüşçü Lone Kavana rakip olacak;

  • Stratejik galibiyet gerekliliği: Bu karşılaşmadaki başarı, Temirov'a kendi klasmanında ilk 5 dövüşçü arasına girme ve gelecekte şampiyonluk yarışına yaklaşma fırsatı verecek.

Ana kart entrikaları: Volkanovski savunması ve Yan—Dvalishvili üçlemesi

Gecenin ana karşılaşmaları milyonlarca hayranın ilgi odağında olacak:

  • Ana maç (Main Event): Tüy sıklet şampiyonu Avustralyalı Aleksandr Volkanovski, yenilgisiz aday Movsar Yevloyev'e (№1) karşı şampiyonluk kemerini koruyacak;

  • Yan ana karşılaşma (Co-Main Event): Horoz sıklet şampiyonu Rus Pyotr Yan, eski şampiyon Merab Dvalishviliile üçleme maçında kafese çıkacak. Şu anda skor 1-1 durumunda olup, 2023 Mart ayında Dvalishvili, 2025 Aralık ayındaki rövanşta ise Yan galip gelmişti;

  • Ağır sıklette Rus derbisi: Klasmanın 2 numaralı ismi Aleksandr Volkov, sıralamanın 7. basamağındaki Rizvan Kuniyev ile kozlarını paylaşacak.

Turnuva saati ve tam kart

Müsabaka bugün, 24 Ekim günü Taşkent saatiyle saat 17:00'de başladı. Ana kart karşılaşmaları ise saat 22:00'de start alacak.

Ana kart:

  • Tüy sıklet (unvan): Aleksandr Volkanovski (şampiyon) — Movsar Yevloyev (№1)

  • Horoz sıklet (unvan): Pyotr Yan (şampiyon) — Merab Dvalishvili (№1)

  • Sinek sıklet: Lone Kavana (№6) — Ramazon Temirov (№10)

  • Ağır sıklet: Aleksandr Volkov (№2) — Rizvan Kuniyev (№7)

  • Tüy sıklet: Aaron Pico (№11) — Losene Keita

Prelim kart:

  • Azamat Murzakanov (№7) — Dominick Reyes (№8)

  • Nikita Krylov (№15) — Abdul-Rakhman Yahyaev

  • Abusupiyan Magomedov (№12) — Cameron Rowston

  • Grant Dawson — Nurullo Aliev

  • Colby Thicknesse — Asaf Chopurov

  • Abubakar Vagaev — Jacob Malkoun

  • Bolaji Oki — Daniel Santos

  • Cody Steele — Noah Guignon

  • Jasmine Jasudavicius — Nicole Caliari

Ramazon TemirovUFC 333Aleksandr VolkanovskiPyotr YanMMA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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