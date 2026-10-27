Volkanovski bir sonraki hedefini açıkladı: Topuria ile hesaplaşma vakti geldi mi?

·78·Spor
Volkanovski bir sonraki hedefini açıkladı: Topuria ile hesaplaşma vakti geldi mi?

UFC tüy sıklet kategorisinin mevcut şampiyonu, Avustralyalı efsanevi dövüşçü Alexander Volkanovski eski şampiyon Ilia Topuriaile rövanş maçı yapma niyetinde olduğunu açıkça belirtti.

«UFC 333» turnuvasındaki parlak zaferiyle statüsünü bir kez daha kanıtlayan 38 yaşındaki şampiyon, rakibinin sert yumruklarından korkmadığını ve oktagonda hesabı kapatmak için tüm imkanlara sahip olduğunu vurguladı.

«Rekabeti seviyorum»: Volkanovski'den cesur meydan okuma

Alexander Volkanovski basına verdiği röportajda gelecek planları ve Topuria'ya karşı duyduğu mücadele ateşi hakkında şunları söyledi:

  • Rekabet ve sınanma arzusu: «Ben her zaman güçlü rekabeti seven bir dövüşçüyüm ve Topuria'ya karşı kendimi bir kez daha oktagonda sınamayı çok istiyorum»;

  • Rakibin tehlikesini kabul etmek: «Ilia çok tehlikeli bir adam, gerçekten ağır ve yıkıcı yumrukları var. Ancak rövanş maçında galip gelmek için yeterli tecrübeye ve imkana sahip olduğuma kesinlikle inanıyorum»;

  • Tarihi rövanş gerekliliği: Her iki dövüşçünün form durumu ve hayranların ilgisi, bu karşılaşmayı tüy sıklet tarihinin en çok beklenen maçlarından biri haline getiriyor.

«UFC 333» zaferi: Evloev nakavt edilmişti

Avustralyalı şampiyon bu açıklamayı, bir sonraki güven verici galibiyetinin ardından yapıyor:

  • Movsar Evloev'in mağlubiyeti: Alexander Volkanovski, prestijli «UFC 333» turnuvasında Rus yenilmez aday Movsar Evloev'e karşı oktagona çıkmıştı;

  • 2. rauntta erken zafer: Müsabakanın ikinci raundunda Volkanovski, güçlü yumruk serisiyle rakibini nakavt ederek şampiyonluk kemerini başarıyla korudu;

  • Topuria faktörü: Artık sıklet liderinin kariyerindeki tek açık kalan soruya cevap bulmak; yani daha önce kendisini mağlup eden Topuria'dan rövanşı almak için harekete geçti.

Tüy sıklet şampiyonluk durumu

Gösterge

Alexander Volkanovski

Ilia Topuria

Statü

Tüy sıklet mevcut UFC şampiyonu

Eski UFC şampiyonu

Son maçı

«UFC 333» turnuvasında Evloev'i 2. rauntta nakavt etti

Maça yaklaşımı

Rövanş talep ediyor («Galibiyete inancım tam»)

Rövanş için ana aday

Temel özelliği

Yüksek dövüş IQ'su ve dayanıklılık

Tehlikeli nakavtçı ve ağır yumruk sahibi

Muhtemel maç

2026/2027 yılındaki büyük UFC numaralı turnuvalarından birinde

Yılın en büyük PPV etkinliği

Alexander VolkanovskiIlia TopuriaUFC 333Movsar EvloevMMA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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