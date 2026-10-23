“Temirov gerçek bir canavar, vuruşlarında korkunç bir güç var”: Dustin Poirier yaklaşan dövüş hakkında

Karma dövüş sanatları (MMA) dünyasının en tanınmış isimlerinden biri, eski UFC hafif sıklet geçici şampiyonu Dustin Poirier vatandaşımız Ramazon Temirov ve İngiliz Loner Kavana arasında gerçekleşecek önemli karşılaşma hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Oktagon efsanesi, Özbek dövüşçünün patlayıcı gücünü, korkutucu nakavt potansiyelini ve rakibinin taktiksel üstünlüklerini detaylı bir şekilde analiz etti.

«Her vuruşunda korkunç bir güç var»: Poirier'in Temirov hakkındaki itirafı

Dustin Poirier, Özbek sporcunun oktagondaki agresifliğini ve vuruş gücünü özellikle vurguladı:

«Gerçek bir canavar»: «Kişisel olarak Kavana'nın hareketlerini beğeniyorum, ancak diğer adam — Ramazon Temirov tam anlamıyla gerçek bir canavar;

Nakavt potansiyeli: Attığı her vuruşta korkunç, şaşırtıcı bir güç gizli. Dövüşte vuruş gücü ve ağırlığı açısından Temirov şüphesiz mutlak üstünlüğe sahip olacaktır», — dedi Poirier.

Kavana'nın karşı taktiği: Poirier nasıl bir mücadele bekliyor?

Amerikalı yıldız, İngiliz dövüşçünün şansını da göz ardı etmedi ve onun ana silahlarına değindi:

Mesafe ve savunma: Loner Kavana yakın mesafede vuruşlardan ustalıkla kaçabiliyor;

Karşı saldırı ve hatalar: Savunmadan karşı saldırıya hızlı geçiş yapmayı, isabetli kontra vuruşlar atmayı ve rakibini hata yapmaya zorlamayı iyi biliyor.

Dövüş ne zaman gerçekleşecek?

Hayranların büyük bir ilgi ve merakla beklediği bu karşılaşmanın detayları: