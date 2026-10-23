“Temirov gerçek bir canavar, vuruşlarında korkunç bir güç var”: Dustin Poirier yaklaşan dövüş hakkında

·105·Spor
“Temirov gerçek bir canavar, vuruşlarında korkunç bir güç var”: Dustin Poirier yaklaşan dövüş hakkında

Karma dövüş sanatları (MMA) dünyasının en tanınmış isimlerinden biri, eski UFC hafif sıklet geçici şampiyonu Dustin Poirier vatandaşımız Ramazon Temirov ve İngiliz Loner Kavana arasında gerçekleşecek önemli karşılaşma hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Oktagon efsanesi, Özbek dövüşçünün patlayıcı gücünü, korkutucu nakavt potansiyelini ve rakibinin taktiksel üstünlüklerini detaylı bir şekilde analiz etti.

«Her vuruşunda korkunç bir güç var»: Poirier'in Temirov hakkındaki itirafı

Dustin Poirier, Özbek sporcunun oktagondaki agresifliğini ve vuruş gücünü özellikle vurguladı:

  • «Gerçek bir canavar»: «Kişisel olarak Kavana'nın hareketlerini beğeniyorum, ancak diğer adam — Ramazon Temirov tam anlamıyla gerçek bir canavar;

  • Nakavt potansiyeli: Attığı her vuruşta korkunç, şaşırtıcı bir güç gizli. Dövüşte vuruş gücü ve ağırlığı açısından Temirov şüphesiz mutlak üstünlüğe sahip olacaktır», — dedi Poirier.

Kavana'nın karşı taktiği: Poirier nasıl bir mücadele bekliyor?

Amerikalı yıldız, İngiliz dövüşçünün şansını da göz ardı etmedi ve onun ana silahlarına değindi:

  • Mesafe ve savunma: Loner Kavana yakın mesafede vuruşlardan ustalıkla kaçabiliyor;

  • Karşı saldırı ve hatalar: Savunmadan karşı saldırıya hızlı geçiş yapmayı, isabetli kontra vuruşlar atmayı ve rakibini hata yapmaya zorlamayı iyi biliyor.

Dövüş ne zaman gerçekleşecek?

Hayranların büyük bir ilgi ve merakla beklediği bu karşılaşmanın detayları:

  • Tarih: 24 Ekim;

  • Önemi: Her iki sporcunun kendine has güçlü yönleri ve stil çeşitliliği, bu dövüşün beklenmedik bir senaryoyla geçeceğini garanti ediyor.

Ramazon TemirovDustin PoirierUFCMMADövüş Sporları
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

UFC 333'te ateşli karşılaşma: Loner Kavanagh, Özbek nakavtçıya karşı yapılacak maç hakkında konuştuUFC 333'te ateşli karşılaşma: Loner Kavanagh, Özbek nakavtçıya karşı yapılacak maç hakkında konuştuBugün 09:37Justin Gaethje yenilmez Ilia Topuria'yı nasıl dize getirdiğini açıkladıJustin Gaethje yenilmez Ilia Topuria'yı nasıl dize getirdiğini açıkladı11 Eylül 07:58Sekizgende ateşli bir gece: Noche UFC turnuvasının tam kartı ve ana maçı belli olduSekizgende ateşli bir gece: Noche UFC turnuvasının tam kartı ve ana maçı belli oldu10 Eylül 08:06“Adayın nakavtı!”: Ramazon Temirov, Steve Erceg ile dövüşünün sırlarını açıkladı“Adayın nakavtı!”: Ramazon Temirov, Steve Erceg ile dövüşünün sırlarını açıkladı19 Eylül 19:34Khabib Nurmagomedov kariyerini bitirdikten sonraki durumu hakkında konuştuKhabib Nurmagomedov kariyerini bitirdikten sonraki durumu hakkında konuştu6 Haziran 16:27Ramazon Temirov UFC tarihinin en iyilerini ve kişisel hedeflerini açıkladıRamazon Temirov UFC tarihinin en iyilerini ve kişisel hedeflerini açıkladı21 Ağustos 09:29
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi