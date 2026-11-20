UFC sinek sıklet sıralamasında 10. sırada yer alan Özbek dövüşçü Ramazon Temirov bir sonraki doping kontrolünden geçti. Sporcu bu durumu sosyal medya hesabından duyurdu.

Temirov, Instagram sayfasında doping kontrolü sürecine ilişkin bir görüntü paylaştı. Ancak henüz test sonuçları hakkında bir bilgi verilmedi. Bu nedenle sporcunun doping testine girmiş olması, analiz sonuçlarının negatif çıktığı anlamına gelmemektedir.

Ramazon Temirov için doping kontrolü neden önemli?

Ülke vatandaşımız için bu tür kontroller özel bir öneme sahip. Çünkü 2025 yılında vücudunda yasaklı madde tespit edilmesinin ardından dövüşçüye diskalifiye cezası verilmişti. Bu durum Temirov'un kariyerindeki ciddi sınavlardan biriydi.