Dünya satrancında sansasyonel tahmin: Nakamura, Sindarov'un şampiyon olacağından şüphe duymuyor

Uluslararası satranç dünyası yeni bir tarihi karşılaşmanın eşiğinde. Dünya şampiyonluğu için yapılacak maçta, mevcut dünya şampiyonu Hintli Gukesh Dommaraju ve Adaylar Turnuvası'nı sansasyonel bir şekilde kazanan Özbek büyükusta Javohir Sindarov karşı karşıya gelecek.

Bu önemli karşılaşma öncesinde ünlü Amerikalı büyükusta ve analist Hikaru Nakamura Rook Review dergisine analizini sundu. Ona göre, yaklaşan maçta vatandaşımız açık ara üstün ve başarısı, satranç tarihindeki en parlak şampiyonluk performanslarından birini tekrarlayabilir.

«Sindarov'un kaybetmeyeceğini hayal etmek zor»: Carlsen - Anand düellosu ile kıyaslama

Nakamura, oyunun en olası senaryosunu Magnus Carlsen'in satranç tahtına çıkışına benzetti:

Güvenli üstünlük: «Duruma objektif bakarsam, Sindarov'un kazanamayacağını hayal etmem zor. Elbette bir izleyici olarak dengeli ve çekişmeli bir karşılaşma görmeyi isterdim ancak gerçekçi bir durum değerlendirmesi yaparsak, en olası senaryo Sindarov'un çok güvenli bir galibiyeti olacaktır;

2013 yılının tarih tekerrürü: Bu bana 2013'teki Magnus ve Anand arasındaki maçı hatırlatıyor. O zamanlar Carlsen ikinci, altıncı ve onuncu partilerde rakibini mağlup ederek çok güvenli bir şekilde şampiyon olmuştu. Bence şu anki düello için de en gerçekçi seçenek tam olarak bu», dedi Nakamura.

«Gukesh'te keskin bir sıçrama ve gelişim yok»

Amerikalı büyükusta, mevcut dünya şampiyonu Gukesh'in güncel formuna da eleştirel bir değerlendirme getirdi:

Dengeli mücadele ihtimali: Nakamura'ya göre, sadece maçın tamamen dengeli geçmesi durumunda Gukesh'te psikolojik bir üstünlük oluşabilir;

Oyun seviyesinde durgunluk: «Eğer maç gerçekten dengeli geçerse, galip gelme ihtimali Gukesh'te daha yüksek olurdu. Ancak bu karşılaşmanın o kadar dengeli geçeceğine inanmıyorum. Son bir buçuk yıl içinde Gukesh'in oyununda keskin bir sıçrama veya beklenmedik şekilde daha yüksek bir seviyede oynamaya başladığını gösteren hiçbir işaret veya değişim görmedim», diye vurguladı.

Hatırlatmak gerekirse, Javohir Sindarov Adaylar Turnuvası'nı mutlak bir zaferle tamamlayarak, satranç tacı için mevcut şampiyon Gukesh Dommaraju'ya karşı masaya oturma hakkını resmen kazanmıştı. Tüm dünya satrançseverlerinin beklediği bu dünya şampiyonluğu düellosunun, yeni dönemin en çekişmeli mücadelesi olması bekleniyor.