24 Kasım'da satranç dünyasının en büyük olaylarından biri olan dünya şampiyonluğu için belirleyici mücadele başlıyor!

Özbek büyükusta Javohir Sindarov mevcut dünya şampiyonu Hintli Gukesh Dommaraju ile satranç tahtasında kozlarını paylaşacak.

İlk partide Javohir Sindarov beyaz taşlarla oynayacak. Yani mücadeleyi ilk hamleyle bizzat vatandaşımız başlatacak.

Bu tarihi karşılaşmanın bir başka özel yanı daha var: Her iki satranççı da 20 yaşında. Bu nedenle söz konusu mücadelenin dünya şampiyonluğu tarihindeki en genç karşılaşmalardan biri olması bekleniyor.

140 yıllık dünya şampiyonası tarihinde Özbekistan'dan ilk kez dünya tacını kazanan bir satranççı çıkabilir!

Sizce kim galip gelecek — Javohir Sindarov mu yoksa Gukesh mi?

Tahminlerinizi yorumlarda belirtin ve vatandaşımıza başarılar dileyin!

Dünya tacı için mücadeleye sayılı saatler kaldı!