Belirlenen kurala göre vatandaşımız tek numaralı partilerde beyaz, çift numaralı partilerde ise siyah taşlarla oynayacak. Dolayısıyla, ilk partide inisiyatifi ele almak ve turnuvaya iyi bir sonuçla başlamak Sindarov için büyük önem taşıyor.

Bugün, 24 Kasım, Özbek satranç tarihinin en önemli olaylarından biri başlıyor. Cenevre'de Javohir Sindarov son dünya şampiyonu Hintli Gukesh Dommaraju'ya karşı satranç tacı için mücadeleye giriyor. Vatandaşımız ilk partiyi beyaz taşlarla oynayacak ve tüm dünya hayranları onun tarihi zaferine umutla bakıyor.

Dünya tacı için 14 partilik mücadele

Turnuva, klasik satrançta 14 partiden oluşacak. Her galibiyet bir puan, beraberlik ise yarım puan kazandıracak. İlk olarak 7,5 puana ulaşan satranç oyuncusu dünya şampiyonu olacak.

Eğer 14 partiden sonra skor 7:7 olursa, 12 Aralık'ta eşitlik bozma maçları yapılacak. Burada hızlı satranç ve gerekirse yıldırım (blitz) partileriyle kazanan belirlenecek.

Böylece Cenevre'deki mücadele birkaç günlük bir turnuva değil, her kararın, her hamlenin ve her hatanın belirleyici olabileceği büyük bir sınava dönüşüyor.

Özbek satrancı için tarihi fırsat

Javohir Sindarov'un dünya şampiyonluğu mücadelesine katılması, ülkemiz satrancı için devasa bir olaydır. Karşısında son dünya şampiyonu Gukesh Dommaraju duruyor. Hintli satranç oyuncusu 2024 yılında Ding Liren'i mağlup ederek dünya tacını kazanmıştı.

Şimdi Sindarov'un Özbek satranç tarihinde yeni bir sayfa açma imkanı var. Bu mücadele sadece iki güçlü büyükustanın kişisel rekabeti değil, aynı zamanda tüm ülke satrançseverleri için büyük bir sınav ve heyecan verici bir olay olacak.

En önemlisi, vatandaşımız bugün ilk partiye beyaz taşlarla başlıyor. Dünya tacı için mücadelede her partinin önemi büyük. Şimdi tüm gözler Cenevre'de: Javohir Sindarov tarihi hedefine ne kadar yaklaşabilecek?