Kazakistanlı ünlü satranç oyuncusu Bibisara Asaubayeva, dünya satranç şampiyonluğu için mücadele eden Özbek büyükusta Javohir Sindarov'u desteklemek amacıyla İsviçre'nin Cenevre kentine gitti.

Asaubayeva, seyahati sırasında çektiği fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Cenevre'deki ilk günlerinin verimli geçtiğini, turnuva salonuna gittiğini, basın toplantısına ve açılış törenine katıldığını belirtti.

Ayrıca satranç oyuncusu, eşlik eden Muhiddin'in fotoğrafçılık becerileri hakkında şaka yaptı. Muhiddin'e iyi fotoğraf çekmeyi öğretmenin kolay olmadığını ve fotoğrafçılık kariyerinin şimdilik pek başarılı olmadığını söyledi.

Javohir Sindarov 2026 yılında ne kadar ödül parası kazandı?