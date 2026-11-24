Bibisara Asaubayeva, Javohir Sindarov'u desteklemek için Cenevre'ye gitti (fotoğraf)
Kazakistanlı ünlü satranç oyuncusu Bibisara Asaubayeva, dünya satranç şampiyonluğu için mücadele eden Özbek büyükusta Javohir Sindarov'u desteklemek amacıyla İsviçre'nin Cenevre kentine gitti.
Asaubayeva, seyahati sırasında çektiği fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Cenevre'deki ilk günlerinin verimli geçtiğini, turnuva salonuna gittiğini, basın toplantısına ve açılış törenine katıldığını belirtti.
Ayrıca satranç oyuncusu, eşlik eden Muhiddin'in fotoğrafçılık becerileri hakkında şaka yaptı. Muhiddin'e iyi fotoğraf çekmeyi öğretmenin kolay olmadığını ve fotoğrafçılık kariyerinin şimdilik pek başarılı olmadığını söyledi.
Javohir Sindarov 2026 yılında ne kadar ödül parası kazandı?
World Chess organizasyonunun 19 Kasım verilerine göre, Javohir Sindarov 2026 yılında turnuvalardan toplam 589.061 dolar ödül kazandı. Bu sonuçla dünya satranç oyuncuları arasında turnuva ödül parası sıralamasında üçüncü sırada yer aldı.
Sıralamada Hintli Rameshbabu Praggnanandhaa 666.229 dolarla birinci, Amerikalı Fabiano Caruana ise 664.326 dolarla ikinci sırada bulunuyor.
Dünya şampiyonluğu mücadelesi başladı
Javohir Sindarov, 24 Kasım'da Cenevre'de dünya şampiyonu Hintli Gukesh Dommaraju ile dünya şampiyonluğu maçına başladı.
12 Aralık'a kadar sürmesi planlanan karşılaşma 14 klasik oyundan oluşuyor. Satranç oyuncularından biri 7,5 puan toplarsa dünya şampiyonu unvanını kazanacak. Ana maçta kazanan belirlenemezse eşitlik bozma (tie-break) maçları yapılacak.
Hatırlatmak gerekirse, dünya şampiyonluğu maçının toplam ödül havuzu 2,5 milyon doları buluyor.
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