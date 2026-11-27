Javohir Sindarov ve Gukesh Dommaraju üçüncü partide de yenişemedi
İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Dünya Satranç Şampiyonası'ndaki kıyasıya rekabetin üçüncü partisi de çekişmeli ve dengeli bir mücadeleye sahne oldu. 26 Kasım günü gerçekleşen karşılaşmada Özbek büyükusta Javohir Sindarov son dünya şampiyonu, Hintli Gukesh Dommaraju ile üst üste üçüncü beraberliğini kaydetti.
Üçüncü parti detayları: 60. hamlede eşitlik
Beyaz taşların üstünlüğü ve savunma: Oyuna beyaz taşlarla başlayan Sindarov, oyun boyunca inisiyatifi ele geçirmeye çalışsa da son şampiyon sağlam bir savunma sergiledi.
Oyun sonu: 60. hamleye gelindiğinde tahtadaki durumun üç kez tekrarlanması nedeniyle taraflar berabere kaldı. Böylece üç parti sonunda genel skor 1,5:1,5 şeklinde oluştu (metinde teknik olarak «iki partiden sonra» ifadesi geçse de, 3 beraberlik sonrası genel skor 1,5:1,5'tir).
Sıradaki parti ve turnuva yönetmeliği
Şampiyonluk maçının dördüncü partisi 28 Kasım günü Taşkent saatiyle 19:00 'da başlayacak.
Göstergeler
Detaylar ve şartlar
Güncel genel skor
Javohir Sindarov 1,5 : 1,5 Gukesh Dommaraju (3 beraberlik)
4. parti zamanı
28 Kasım, saat 19:00 (Taşkent saatiyle)
Maç formatı
Klasik zaman kontrolü ile 14'e kadar parti
Galibiyet şartı
7,5 puan toplamak (skor 7:7 olursa, kazanan tie-break ile belirlenir)
Toplam ödül havuzu
2,5 milyon dolar
Ödül dağılımı
Her klasik galibiyet için 200 bin dolar, kalan miktar eşit paylaşılır
Sizce Javohir Sindarov ve Gukesh Dommaraju arasındaki satranç tacı mücadelesinde ilk galibiyeti hangi büyükusta alacak?
Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek satrancının gururunu destekleyen yakınlarınızla bu haberi hemen paylaşın!
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