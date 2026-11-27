Beyaz taşların üstünlüğü ve savunma: Oyuna beyaz taşlarla başlayan Sindarov, oyun boyunca inisiyatifi ele geçirmeye çalışsa da son şampiyon sağlam bir savunma sergiledi.

Oyun sonu: 60. hamleye gelindiğinde tahtadaki durumun üç kez tekrarlanması nedeniyle taraflar berabere kaldı. Böylece üç parti sonunda genel skor 1,5:1,5 şeklinde oluştu (metinde teknik olarak «iki partiden sonra» ifadesi geçse de, 3 beraberlik sonrası genel skor 1,5:1,5'tir).