Özbekistanlı Javohir Sindarov satranç dünya şampiyonluğu için süren tarihi mücadelede ilk sınavını geçti. Hindistanlı mevcut dünya şampiyonu Gukesh Dommaraju ile oynanan ilk partide taraflar berabere kaldı. Cenevre'deki karşılaşma yaklaşık dört saat sürdü.

İlk parti yaklaşık dört saat sürdü

İsviçre'nin Cenevre şehrinde başlayan dünya şampiyonluğu mücadelesinin ilk partisi Taşkent saatiyle 19:00'da başladı. Sindarov ve Gukesh yaklaşık üç saat 42 dakika boyunca galibiyet için mücadele etti.

Ancak her iki satranç oyuncusu da üstünlüğü belirleyici bir sonuca dönüştüremedi. Sonuçta rakipler berabere kaldı ve dünya şampiyonluğu mücadelesindeki ilk puanları paylaştılar.

Bu sonuç henüz hiçbir tarafa ciddi bir üstünlük sağlamıyor. Önümüzde daha birçok zorlu parti var ve şampiyonluğun kaderi tüm mücadele boyunca gösterilecek istikrara bağlı olacak.