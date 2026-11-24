Javohir Sindarov dünya şampiyonuna karşı ilk sınavını geçti
Özbekistanlı Javohir Sindarov satranç dünya şampiyonluğu için süren tarihi mücadelede ilk sınavını geçti. Hindistanlı mevcut dünya şampiyonu Gukesh Dommaraju ile oynanan ilk partide taraflar berabere kaldı. Cenevre'deki karşılaşma yaklaşık dört saat sürdü.
İlk parti yaklaşık dört saat sürdü
İsviçre'nin Cenevre şehrinde başlayan dünya şampiyonluğu mücadelesinin ilk partisi Taşkent saatiyle 19:00'da başladı. Sindarov ve Gukesh yaklaşık üç saat 42 dakika boyunca galibiyet için mücadele etti.
Ancak her iki satranç oyuncusu da üstünlüğü belirleyici bir sonuca dönüştüremedi. Sonuçta rakipler berabere kaldı ve dünya şampiyonluğu mücadelesindeki ilk puanları paylaştılar.
Bu sonuç henüz hiçbir tarafa ciddi bir üstünlük sağlamıyor. Önümüzde daha birçok zorlu parti var ve şampiyonluğun kaderi tüm mücadele boyunca gösterilecek istikrara bağlı olacak.
Gukesh şampiyonluk unvanını koruyor
Hindistanlı Gukesh Dommaraju bu karşılaşmaya mevcut dünya şampiyonu olarak geldi. 2024 yılı Aralık ayında Singapur'da düzenlenen dünya şampiyonluğu maçında Çinli Ding Liren'i mağlup ederek satranç dünyasının en prestijli unvanını kazanmıştı.
O dönemde 14 partiden oluşan mücadelenin belirleyici 14. partisini Gukesh kazanmıştı. Ding Liren'i 7,5:6,5 skorla mağlup ederek dünya şampiyonu olmuştu.
Şimdi ise Hintli satranç oyuncusu unvanını ilk kez koruyor. Rakibi ise Özbek satranç okulunun yetenekli temsilcilerinden biri olan Javohir Sindarov.
2,5 milyon dolarlık şampiyonluk mücadelesi
Cenevre'deki dünya şampiyonluğu mücadelesinin ödül havuzu 2,5 milyon doları buluyor. Şampiyonluk mücadelesi 14 partiden oluşacak.
İlk partinin beraberlikle sonuçlanması, her iki satranç oyuncusu için de mücadeleye yeni bir skorla başlama imkanı tanıdı. Artık tüm dikkatler sonraki partilere çevrilecek: Sindarov'un her fırsatı verimli kullanması ve mevcut şampiyonun baskı altında nasıl kararlar alacağı belirleyici öneme sahip olabilir.
Özbek satrançseverler için ise bu mücadele sadece büyük bir spor olayı değil, aynı zamanda ülke satranç tarihindeki en önemli sınavlardan biridir. Dünya şampiyonluğu mücadelesi henüz yeni başladı.
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