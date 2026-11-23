Bibisara Asaubayeva Cenevre'ye Javohir Sindarov için geldi: Neleri açıkladı?
Ünlü Kazak satranç oyuncusu Bibisara Asaubayeva, Cenevre'deki günlerinden fotoğraflar paylaştı. Buraya, dünya şampiyonluğu için mücadele edecek olan Özbek büyükusta Javohir Sindarov'u desteklemek için geldi. Asaubayeva'nın kişisel notları arasında esprili bir itiraf da var: yanındakilerden birine iyi fotoğraf çekmeyi öğretemiyor.
Bibisara Cenevre'den fotoğraflar paylaştı
Kazakistan kadın milli takımı lideri Bibisara Asaubayeva, Cenevre'deki ilk günlerinin nasıl geçtiğini Telegram kanalında anlattı.
Satranç oyuncusu bu kez İsviçre'ye sadece gezi için değil, önemli bir spor etkinliğine katılmak ve Javohir Sindarov'u desteklemek amacıyla geldi.
Resmi etkinliklerden, turnuva salonundan ve şehir gezilerinden fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Asaubayeva, dünya satrancının en önemli karşılaşmalarından biri öncesinde programın çok yoğun olduğunu belirtti.
«Cenevre'deki ilk günler oldukça verimli geçti. Turnuva salonuna gittik, basın toplantısına ve açılış törenine katıldık. Arkadaşlarımızla buluştuk» diye yazdı.
«Muhiddin'in fotoğrafını çekmekte zorlanıyorum»
Asaubayeva'nın paylaşımında hayranların dikkatini çeken bir diğer nokta ise esprili itirafı oldu.
Satranç oyuncusu, yanındaki arkadaşlarından biri olan Muhiddin'in fotoğrafçılık becerilerini şaka yollu eleştirdi. Söylediğine göre, çekim süreci beklendiği kadar iyi gitmiyor.
«Ve tabii ki Muhiddin'in fotoğrafını çekmekte zorlanıyorum, fotoğrafçılık performansı pek iyi değil» diye şaka yaptı Asaubayeva.
Böylece, dünya şampiyonluğu mücadelesi öncesindeki Cenevre gezisi, satranç oyuncuları için sadece resmi etkinliklerle değil, aynı zamanda arkadaş ortamındaki samimi anlarla da akıllarda kalıyor.
Javohir Sindarov'u nasıl bir önemli maç bekliyor?
Cenevre'de 24 Kasım - 12 Aralık tarihleri arasında satranç dünya şampiyonluğu için ana maç gerçekleşecek. Özbek büyükusta Javohir Sindarov, mevcut dünya şampiyonu Hintli Gukesh Dommaraju ile kozlarını paylaşacak.
Rakipler klasik satrançta 14 oyun oynayacak. Dünya şampiyonu unvanını kazanmak için satranç oyuncularından birinin 7,5 puan toplaması gerekiyor. Ana maçta bu sonuç alınamazsa, kazananı belirlemek için ek bir tie-break maçı yapılabilir.
Sindarov için bu, kariyerindeki en önemli sınavlardan biri olacak. Yanında sadece Özbek hayranlarının değil, uluslararası satranç camiasından temsilcilerin de olması dikkat çekici. Bibisara Asaubayeva'nın Cenevre'ye gelerek vatandaşı olmayan bir satranç oyuncusunu desteklemesi, spordaki dostluk ve saygının parlak bir örneğidir.
Artık tüm satranç dünyası Sindarov ve Gukesh arasındaki tarihi karşılaşmayı bekliyor. Cenevre'deki her oyun, sadece iki büyükustanın ustalığını değil, aynı zamanda zihinsel dayanıklılıklarını ve şampiyonluk azimlerini de test edecek.
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