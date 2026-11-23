Ünlü Kazak satranç oyuncusu Bibisara Asaubayeva, Cenevre'deki günlerinden fotoğraflar paylaştı. Buraya, dünya şampiyonluğu için mücadele edecek olan Özbek büyükusta Javohir Sindarov'u desteklemek için geldi. Asaubayeva'nın kişisel notları arasında esprili bir itiraf da var: yanındakilerden birine iyi fotoğraf çekmeyi öğretemiyor.

Bibisara Cenevre'den fotoğraflar paylaştı

Kazakistan kadın milli takımı lideri Bibisara Asaubayeva, Cenevre'deki ilk günlerinin nasıl geçtiğini Telegram kanalında anlattı.

Satranç oyuncusu bu kez İsviçre'ye sadece gezi için değil, önemli bir spor etkinliğine katılmak ve Javohir Sindarov'u desteklemek amacıyla geldi.

Resmi etkinliklerden, turnuva salonundan ve şehir gezilerinden fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Asaubayeva, dünya satrancının en önemli karşılaşmalarından biri öncesinde programın çok yoğun olduğunu belirtti.

«Cenevre'deki ilk günler oldukça verimli geçti. Turnuva salonuna gittik, basın toplantısına ve açılış törenine katıldık. Arkadaşlarımızla buluştuk» diye yazdı.

«Muhiddin'in fotoğrafını çekmekte zorlanıyorum»

Asaubayeva'nın paylaşımında hayranların dikkatini çeken bir diğer nokta ise esprili itirafı oldu.

Satranç oyuncusu, yanındaki arkadaşlarından biri olan Muhiddin'in fotoğrafçılık becerilerini şaka yollu eleştirdi. Söylediğine göre, çekim süreci beklendiği kadar iyi gitmiyor.