Sindarov, "Biraz baskı kurmayı başardım ve avantajımı kullanmaya çalıştım ancak Gukesh çok iyi savundu. Durumu göz önünde bulundurarak baskıyı korumaya çalıştım ama sonunda o daha iyi hamleleri buldu" dedi.

Özbek büyükusta Javohir Sindarov mevcut dünya şampiyonu Gukesh Dommaraju ile satranç dünya şampiyonluğu için oynanan maçın ilk oyununda rakibinin iyi savunma yaptığını belirtti. Baskı kurmaya ve avantajını kullanmaya çalıştığını ancak Gukesh'in karmaşık durumdan çıkmak için doğru yolları bulduğunu söyledi. Satranç oyuncuları bu konuyu ilk oyundan sonraki basın toplantısında dile getirdi.

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Satranç oyuncuları arasındaki bu mücadele, dünya şampiyonluğu tarihindeki en genç katılımcıların karşılaşması olarak kabul ediliyor. Her iki satranç oyuncusu da 20 yaşında ve turnuvaya olan ilgi oldukça yüksek. Ancak Sindarov, bu durumun oyuna yaklaşımını etkilememesi için çaba gösterdiğini vurguladı.

Javohir, "Tüm satranç dünyasının bu maçı izlediğini biliyorum. Genellikle bu çok büyük bir baskı yaratır ama ben bunu düşünmemeye çalışıyorum. Sadece oyun salonundaki atmosfere alışmaya çalışıyorum. En önemlisi iyi satranç oynamak" dedi.

Dünya şampiyonluğu maçı İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenleniyor. İlk oyun berabere bitti ve skor şu an 0,5:0,5. Bugün, 25 Kasım'da Taşkent saatiyle 19:00'da maçın ikinci oyunu oynanacak. Bu oyunda Gukesh beyaz taşlarla oynayacak.