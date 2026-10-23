Lionel Messi kariyerinin zirvesini ve en önemli gollerini açıkladı

Dünya futbolunun efsanesi, Inter Miamiforveti Lionel Messi Arjantin milli takımıyla çıktığı veda maçının ardından, zengin ve verimli kariyerine dönüp bakarak en büyük başarısı hakkında konuştu.

Sekiz kez 'Altın Top' (Ballon d'Or) kazanan yıldız, kariyerindeki sayısız ödül arasında Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası şampiyonluğunun, futbolculuk kariyerinin mutlak zirvesi olduğunu vurguladı. Ünlü The Touchline yayını, Arjantinli yıldızın bu itirafını paylaştı.

«Fransa'ya attığım goller, hayatımın en önemli vuruşlarıydı»

Messi, Katar'daki dramatik finale ve o akşam atılan gollerin önemine özellikle değindi:

Kariyer zirvesi: «Dünya Kupası zaferim, profesyonel futbol kariyerimin en yüksek zirvesidir. Bu benim için sadece bir hayal değil, ömrüm boyunca uğruna çabaladığım temel amaçtı;

En önemli goller: Turnuva finalinde Fransa milli takımı kalesine attığım goller, paha biçilmez değerleri nedeniyle kariyerimin en önemli golleri haline geldi. Ve elbette, o maçın taşıdığı büyük önem nedeniyle her zaman ilk sırada yer alacaklar», dedi Lionel Messi.

2026 Dünya Kupası finali ve milli takıma veda

Hatırlatmak gerekirse, geçtiğimiz yaz ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası, Messi için milli takım formasıyla çıktığı son büyük turnuva oldu:

Dramatik final: Arjantin turnuvada finale kadar yükseldi ancak büyük çekişmeye sahne olan uzatma dakikalarında İspanya milli takımına mağlup oldu;

Veda maçı: Bu turnuvanın ardından Lionel Messi, 'Albiceleste' formasıyla veda maçına çıkarak uluslararası kariyerini resmen noktaladı.

Lionel Messi'nin bu samimi sözleri, onun milli takım tarihindeki büyük mirasını ve futbol dünyasındaki silinmez izini bir kez daha hatırlattı.