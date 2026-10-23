Lionel Messi kariyerinin zirvesini ve en önemli gollerini açıkladı

·32·Spor
Lionel Messi kariyerinin zirvesini ve en önemli gollerini açıkladı

Dünya futbolunun efsanesi, Inter Miamiforveti Lionel Messi Arjantin milli takımıyla çıktığı veda maçının ardından, zengin ve verimli kariyerine dönüp bakarak en büyük başarısı hakkında konuştu.

Sekiz kez 'Altın Top' (Ballon d'Or) kazanan yıldız, kariyerindeki sayısız ödül arasında Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası şampiyonluğunun, futbolculuk kariyerinin mutlak zirvesi olduğunu vurguladı. Ünlü The Touchline yayını, Arjantinli yıldızın bu itirafını paylaştı.

«Fransa'ya attığım goller, hayatımın en önemli vuruşlarıydı»

Messi, Katar'daki dramatik finale ve o akşam atılan gollerin önemine özellikle değindi:

  • Kariyer zirvesi: «Dünya Kupası zaferim, profesyonel futbol kariyerimin en yüksek zirvesidir. Bu benim için sadece bir hayal değil, ömrüm boyunca uğruna çabaladığım temel amaçtı;

  • En önemli goller: Turnuva finalinde Fransa milli takımı kalesine attığım goller, paha biçilmez değerleri nedeniyle kariyerimin en önemli golleri haline geldi. Ve elbette, o maçın taşıdığı büyük önem nedeniyle her zaman ilk sırada yer alacaklar», dedi Lionel Messi.

2026 Dünya Kupası finali ve milli takıma veda

Hatırlatmak gerekirse, geçtiğimiz yaz ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası, Messi için milli takım formasıyla çıktığı son büyük turnuva oldu:

  • Dramatik final: Arjantin turnuvada finale kadar yükseldi ancak büyük çekişmeye sahne olan uzatma dakikalarında İspanya milli takımına mağlup oldu;

  • Veda maçı: Bu turnuvanın ardından Lionel Messi, 'Albiceleste' formasıyla veda maçına çıkarak uluslararası kariyerini resmen noktaladı.

Lionel Messi'nin bu samimi sözleri, onun milli takım tarihindeki büyük mirasını ve futbol dünyasındaki silinmez izini bir kez daha hatırlattı.

Lionel MessiArjantin Milli Takımı2022 Dünya KupasıInter MiamiFutbol
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Messi neden tarihe geçmek istiyor? Dünya futbolu efsanesinden beklenmedik açıklamaMessi neden tarihe geçmek istiyor? Dünya futbolu efsanesinden beklenmedik açıklamaDün 22:51Londra'da beklenen sansasyon: Messi ailesiyle birlikte Ballon d'Or törenine katılıyorLondra'da beklenen sansasyon: Messi ailesiyle birlikte Ballon d'Or törenine katılıyor12 Ekim 20:07Lionel Messi, Monumental'da gözyaşları içinde veda konuşmasını yaptıLionel Messi, Monumental'da gözyaşları içinde veda konuşmasını yaptı7 Ekim 12:49Cristiano Ronaldo'dan Messi'nin milli takımı bırakmasına şaşırtıcı yorumCristiano Ronaldo'dan Messi'nin milli takımı bırakmasına şaşırtıcı yorum7 Ekim 23:31Real orta saha oyuncusu Mastantuono, Messi'nin milli takımdaki vedasına duygusal bir yorum yaptıReal orta saha oyuncusu Mastantuono, Messi'nin milli takımdaki vedasına duygusal bir yorum yaptı7 Ekim 15:48Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Lionel Messi hakkında neler söyledi?Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Lionel Messi hakkında neler söyledi?7 Ekim 14:58
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi