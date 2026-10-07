Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Lionel Messi hakkında neler söyledi?

Arjantin milli takım kaptanı Lionel Messi'nin milli takım formasıyla geçirdiği 21 yıllık muhteşem yolculuğunun sona ermesi, tüm dünyada ve özellikle Arjantin'in en üst devlet kademelerinde büyük yankı uyandırdı. Ülke devlet başkanı Javier Milei , efsanevi golcünün veda maçının ardından kişisel sosyal medya hesabından özel bir açıklama yaparak, tüm halk adına kaptana teşekkürlerini iletti.

Devlet başkanı, 39 yaşındaki kaptanın milli takıma ve tüm Arjantin halkına yaşattığı sevinçlerin yanı sıra, onun futbol tarihindeki eşsiz yerini de özellikle vurguladı.

«Sen tarihin en iyisisin»: Javier Milei'nin mesajı

Arjantin devlet başkanı, X (eski adıyla Twitter) hesabında tutkulu ve samimi düşüncelerini paylaştı:

Tüm halk adına minnet: «Lionel Messi, bize verdiğin her şey için çok teşekkürler! Şüphesiz sen tarihin en iyisisin», ifadelerini kullandı devlet başkanı;

Sahadaki sihir ve fedakarlık: «Sahada ve saha dışında bize sunduğun tüm sihir için çok teşekkürler, Lionel Messi. Tüm dünyaya çok çalışarak imkansız gibi görünen şeylerin bile başarılabileceğini gösterdin»;

Vatanseverlik çağrısı: «Messi, akıl almaz seviyede bir futbolcu! Haydi Arjantin!».

«Monumental»da zafer: 3-0 ve net galibiyet

Lionel Messi, Arjantin milli takımındaki veda maçını Benin milli takımına karşı oynadı:

Onurlu bir final: Buenos Aires'teki ünlü Monumental Stadyumu'nda gerçekleşen karşılaşma, Arjantinlilerin 3-0'lık net galibiyetiyle sona erdi;

Kaptanın resitali: Messi, penaltı vuruşunu kusursuz bir gole çevirirken, iki de asist yaparak veda gecesini gerçek bir şölene dönüştürdü.

Devlet başkanı tarafından dile getirilen bu yüksek övgü, Lionel Messi'nin sadece bir spor yıldızı değil, aynı zamanda Arjantin'in milli birliği, azmi ve gururunun gerçek bir sembolü haline geldiğini bir kez daha kanıtladı.