Cristiano Ronaldo'dan Messi'nin milli takımı bırakmasına şaşırtıcı yorum

Dünya futbol tarihinin en parlak sayfalarından biri resmen kapandı. Sekiz kez Ballon d'Or kazanan, dünya şampiyonu Lionel Messi Arjantin milli takımındaki kariyerini tamamen noktaladığını açıkladı. Yıldız forvet, resmi sosyal medya hesabından milli formayla geçirdiği uzun yıllara adanmış özel bir veda mesajı paylaştı.

Bu tarihi olayın en duygusal yanı ise, yaklaşık yirmi yıl boyunca sahadaki en büyük rakibi olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo tarafından bırakılan samimi ve içten yorum oldu.

Ronaldo'dan büyük saygı: «Senin tarihin sonsuza dek yaşayacak»

İki büyük efsane arasındaki saha dışı yüksek saygı, Ronaldo'nun yazdığı etkileyici sözlerde açıkça görüldü:

Büyüklüğün itirafı: «Leo, bunca yıl boyunca ülkene hizmet ettin ve senin tarihin sonsuza dek yaşayacak», — diye yazdı Cristiano;

Sonsuz saygı ve samimiyet: «Arjantin ile elde ettiğin tüm başarılar için sana sonsuz saygı duyuyorum. Kucaklıyorum», — diyerek düşüncelerini samimi bir şekilde noktaladı Portekizli golcü.

Bu yorum kısa sürede milyonlarca beğeni ve etkileşim alarak tüm futbol dünyasını şaşırttı ve iki dahi arasındaki sağlıklı rekabetin bir örneği olarak kabul edildi.

Messi'nin «Albiceleste» formasıyla büyük mirası

Lionel Messi kendi ülkesinin milli formasıyla futbolda ulaşılabilecek tüm zirveleri fethetti:

Tam koleksiyon: Arjantin formasıyla Dünya Kupası, iki kez Copa América ve Finalissima turnuvalarında şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı;

Rekorların simgesi: Messi, milli takım tarihinin en çok maça çıkan ve en çok gol atan oyuncusu olarak adını tarihe altın harflerle yazdırdı;

Mücadele ve zafer: Kariyerinin ilk yıllarında milli takımla ilgili birçok eleştiri ve acı finaller yaşayan forvet, sonunda bir milli kahraman statüsünde takıma veda etti.

Messi'nin milli takıma vedası ve Ronaldo tarafından gösterilen bu kardeşçe yaklaşım, dünya futbolunda gerçek anlamda büyük bir dönemin sona erdiğinin simgesi oldu.